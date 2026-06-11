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Merz promite reforme pentru relansarea economiei Germaniei: „În fiecare zi, se pierd locuri de muncă în industrie”

Cancelarul german Friedrich Merz promite că guvernul va prezenta în următoarele săptămâni un pachet de reforme pentru sprijinirea economiei.
Merz promite reforme pentru relansarea economiei Germaniei: „În fiecare zi, se pierd locuri de muncă în industrie”
Maria Nițu
11 iun. 2026, 14:17, Știri externe
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Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat joi că guvernul său vrea să ajungă la un acord privind o serie de reforme economice în următoarele săptămâni, în încercarea de a sprijini economia germană.

Potrivit Reuters, declarațiile au fost făcute în contextul în care coaliția de guvernare încearcă să finalizeze principalele măsuri de reformă înainte de începerea vacanței parlamentare de vară, programată pentru 11 iulie.

Miercuri, liderii coaliției conduse de Merz s-au întâlnit la Cancelarie cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai sindicatelor pentru a discuta măsuri de reformă, inclusiv reducerea birocrației.

Înaintea reuniunii, organizațiile patronale au cerut un calendar pentru implementarea schimbărilor.

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