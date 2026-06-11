Merz promite reforme pentru relansarea economiei Germaniei: „În fiecare zi, se pierd locuri de muncă în industrie”

În discursul susținut în Parlament, cancelarul german a făcut o serie de avertizări despre dificultățile cu care se confruntă economia germană.

„Știm că timpul este esențial. În fiecare zi, se pierd locuri de muncă în industrie. În fiecare zi, companiile din țara noastră dau faliment din cauza costurilor excesive și, mai presus de toate, a sarcinii birocratice grele”, a declarat Friedrich Merz.

Acesta a precizat că executivul lucrează la un pachet major de măsuri și că dorește să prezinte rezultate într-un termen cât mai scurt.

„Scopul nostru este să dezvoltăm și să prezentăm în continuare propunerile noastre pentru principalele sarcini de reformă în următoarele săptămâni și luni”, a spus el într-un discurs, înaintea summitului Uniunii Europene care va avea loc săptămâna viitoare la Bruxelles.

Pe lângă temele economice, Merz a reafirmat sprijinul Germaniei pentru Ucraina și a declarat că aceasta își are locul în Uniunea Europeană „pe termen lung”.

Totodată, cancelarul german a cerut Europei să accelereze procesul de reducere a birocrației.

În același timp, Merz s-a pronunțat împotriva unei datorii comune mai mari la nivelul Uniunii Europene, spunând că un nivel ridicat al îndatorării poate pune în pericol suveranitatea statelor membre.

Presiunea asupra guvernului german este însă tot mai mare.

Partidul cancelarului se află în urma formațiunii de extremă dreapta AfD în mai multe sondaje de opinie, iar în acest moment, planul implică încercarea de promovare a unor reforme în domenii precum fiscalitatea, sistemul de sănătate, asistența socială și pensiile.

Schimbările acestea sunt necesare pentru relansarea economiei germane, care stagnează de mai mult timp, a mai declarat Friedrich Merz.