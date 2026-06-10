Reuters: Cinci țări UE propun limitarea drepturilor de vot pentru noii membri

Germania, Franța, Olanda, Belgia și Luxemburgul solicită UE să discute limitarea drepturilor de vot ale noilor state membre în chestiuni care necesită sprijinul tuturor statelor membre. Acestea includ extinderea UE, politica externă și bugetul, susține Reuters.

„UE ar trebui să analizeze cu atenție posibilitatea impunerii unor restricții temporare asupra drepturilor de vot ale noilor state membre, în special în ceea ce privește acele părți ale legislației UE care necesită unanimitate”, au declarat inițiatorii.

Potrivit Reuters, autorii inițiativei au propus, de asemenea, dezvoltarea unor mecanisme de monitorizare în țări cu libertăți ale presei similare.

Inițiatorii au menționat experiența „retrogradării democratice” din Ungaria sub guvernul lui Viktor Orbán.

Propunerile ar putea afecta mai multe țări care doresc să se integreze în UE, notează agenția. Muntenegru intenționează să adere la UE încă din 2028, în timp ce Albania, Ucraina și Moldova doresc să depășească statutul de candidat.

La sfârșitul lunii mai, surse au declarat pentru The Guardian că Comisia Europeană lua în considerare limitarea puterii de veto pentru noii membri ai UE. Se așteaptă ca măsura să fie temporară, pentru a evita crearea de state „de mâna a doua” în cadrul UE.