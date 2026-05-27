Bruxelles-ul are în sfârșit calendarul pentru aderarea Ucrainei și Moldovei la UE

Comisia Europeană va propune pe 16 iunie deschiderea primului „grup” de capitole de negociere pentru aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană, potrivit unui înalt oficial citat de Euractiv.
Propunerea urmează să fie prezentată în cadrul unei reuniuni a miniștrilor europeni la Bruxelles, în Consiliul Afaceri Generale. Ulterior, liderii UE ar putea aproba decizia la Consiliul European, programat la doar două zile distanță.
Proces blocat anterior de veto-uri politice
Până în prezent, avansul Ucrainei în negocierile de aderare a fost încetinit în principal de opoziția Ungariei. Fostul premier Viktor Orbán a blocat în mod repetat progresul dosarului ucrainean.
Totuși, după 16 ani de guvernare, acesta a fost înlăturat în urma alegerilor parlamentare din martie, ceea ce a deschis posibilitatea unei noi abordări.
Noul executiv de la Budapesta a transmis un semnal diferit în ceea ce privește aderarea Ucrainei, fără a-și declara sprijinul deplin.
Péter Magyar, noul prim-ministru al Ungariei, este așteptat la Bruxelles în perioada următoare, unde discuțiile ar putea include și deblocarea fondurilor europene suspendate din cauza încălcărilor statului de drept în timpul guvernării Orbán.
Discuții în desfășurare privind extinderea UE
În aprilie, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a spus că se așteaptă ca discuțiile privind primul „grup” de negocieri să înceapă după finalizarea tranziției politice din Ungaria, posibil în timpul președinției Ciprului la Consiliul UE, până la finalul lunii iunie.
Totuși, termenii exacți ai aderării Ucrainei și Republicii Moldova rămân încă în negociere între statele membre.
Idei alternative de aderare, respinse de Kiev
În dezbaterea europeană au apărut și scenarii alternative privind integrarea Ucrainei.
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a spus că țara ar putea deveni un „membru asociat” al UE, fără drept de vot deplin. Propunerea a fost respinsă de autoritățile de la Kiev la scurt timp după aceea.
De asemenea, ministrul de externe al Norvegiei, Espen Barth Eide, a respins ideea ca Ucraina să folosească Spațiul Economic European ca etapă intermediară către aderarea la UE.
„Este un aranjament foarte particular”, a spus Eide. „Are avantajele și provocările sale – nu sunt sigur dacă aș sugera că ar trebui să facă asta.”
Deși există discuții politice privind formele de aderare, structura oficială a procesului rămâne neschimbată.
Negocierile de aderare sunt împărțite în șase „clustere”, care grupează capitolele legislației europene pe domenii tematice. Deschiderea fiecărui cluster necesită unanimitatea celor 27 de state membre ale UE, iar progresul poate fi blocat dacă există îndoieli privind reformele din țările candidate.
Primul cluster vizează elementele fundamentale ale statului de drept, instituțiile și economia și este considerat cel mai important. Este, totodată, și ultimul care este închis în procesul de aderare.
Potrivit planului actual, restul clusterelor ar putea fi deschise pentru Ucraina și Republica Moldova în luna iulie.