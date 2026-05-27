Bruxelles-ul are în sfârșit calendarul pentru aderarea Ucrainei și Moldovei la UE

Discuții în desfășurare privind extinderea UE

În aprilie, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a spus că se așteaptă ca discuțiile privind primul „grup” de negocieri să înceapă după finalizarea tranziției politice din Ungaria, posibil în timpul președinției Ciprului la Consiliul UE, până la finalul lunii iunie.

Totuși, termenii exacți ai aderării Ucrainei și Republicii Moldova rămân încă în negociere între statele membre.

Idei alternative de aderare, respinse de Kiev

În dezbaterea europeană au apărut și scenarii alternative privind integrarea Ucrainei.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a spus că țara ar putea deveni un „membru asociat” al UE, fără drept de vot deplin. Propunerea a fost respinsă de autoritățile de la Kiev la scurt timp după aceea.

De asemenea, ministrul de externe al Norvegiei, Espen Barth Eide, a respins ideea ca Ucraina să folosească Spațiul Economic European ca etapă intermediară către aderarea la UE.

„Este un aranjament foarte particular”, a spus Eide. „Are avantajele și provocările sale – nu sunt sigur dacă aș sugera că ar trebui să facă asta.”

Deși există discuții politice privind formele de aderare, structura oficială a procesului rămâne neschimbată.

Negocierile de aderare sunt împărțite în șase „clustere”, care grupează capitolele legislației europene pe domenii tematice. Deschiderea fiecărui cluster necesită unanimitatea celor 27 de state membre ale UE, iar progresul poate fi blocat dacă există îndoieli privind reformele din țările candidate.

Primul cluster vizează elementele fundamentale ale statului de drept, instituțiile și economia și este considerat cel mai important. Este, totodată, și ultimul care este închis în procesul de aderare.

Potrivit planului actual, restul clusterelor ar putea fi deschise pentru Ucraina și Republica Moldova în luna iulie.