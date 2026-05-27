Noul premier maghiar vrea o întâlnire cu Zelenski dar pune condiții

Noul premier al Ungariei, Péter Magyar, a declarat că este pregătit pentru o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Totuși, premierul maghiar pune condiții înainte de întâlnirea cu Zelenski, anunță Live Ukraine.

Péter Magyar a spus că întâlnirea poate să aibă loc doar după ce se vor înregistra progrese în ceea ce privește drepturile minorității maghiare din Ucraina.

Conform lui Magyar, diplomații de la Budapesta au început deja discuțiile tehnice cu experții din Ucraina privind limba și alte drepturi ale etnicilor maghiari din regiunea Transcarpatia. Péter Magyar și-a exprimat speranța că discuțiile se vor încheia rapid, după care o întâlnire cu Zelenski ar putea avea loc în loclaitatea Berehove.

Noul premier maghiar vrea relații mai bune cu Ucraina

Anterior, premierul maghiar a spus că nu va trimite militari în Ucraina.

„Nu planificăm să trimitem militari ungari în Ucraina”, a spus Péter Magyar adăugând că nici nu există un pan internațional definitivat privitor la discuția despre militari străini.

Prim-ministrul Ungariei a mai spus că soluția pentru rezolvarea crizei este un acord de pace cu garanții reale pentru Ucraina. Acestea trebuie să garanteze integritatea și independența Ucrainei.

„Știți, integritatea teritorială a Ucrainei a fost garantată în 1994 în Memorandumul de la Budapesta, care, bineînțeles, a fost semnat la Budapesta. Și problema este că scena internațională nu și-a îndeplinit cu adevărat sarcina și nu a garantat integritatea și independența Ucrainei. Iar acum avem nevoie de un acord de pace cu garanții de securitate reale”, a explicat Péter Magyar.

Noul premier maghiar are o atitudine mult mai prietenoasă față de Ungaria în comparație cu fostul lider Viktor Orban. După ce a preluat mandatul, Péter Magyar a spus că vrea să discute cu oficialii ucraineni pentru a îmbunătăți relațiile dintre cele două țări.