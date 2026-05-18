Volodimir Zelenski cere Europei să își desemneze un negociator pentru eventualele discuții de pace cu Rusia

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Europa ar trebui să decidă în sfârșit cine o va reprezenta în eventualele negocieri de pace cu Rusia, spunând că UE are un rol major în orice proces de discuții privind războiul din Ucraina.

Potrivit The Guardian, declarațiile au fost făcute după o discuție purtată de Volodimir Zelenski cu președintele Consiliului European, António Costa.

Liderul ucrainean a spus că el și António Costa au convenit că Europa trebuie să participe activ la eventualele negocieri cu Moscova și să aibă o poziție evidentă.

„Europa trebuie să se implice în negocieri” și să „aibă o voce puternică și o prezență semnificativă în acest proces”, a declarat Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a transmis și un mesaj pe Facebook, unde a scris că discuțiile s-au concentrat pe un posibil proces de pace și rolul pe care statele europene ar trebui să îl joace.

„Am discutat cu António Costa. Îi mulţumesc foarte mult pentru sprijinul acordat statului nostru şi poporului nostru. Am discutat în detaliu despre perspectivele procesului de negocieri în vederea instaurării păcii pentru Ucraina şi pentru întreaga Europă. L-am informat despre contactele noastre recente cu diverşi lideri din Europa şi cu partea americană. Amândoi considerăm că Europa trebuie să participe la negocieri. Este important ca aceasta să aibă o voce puternică şi o prezenţă în acest proces, şi trebuie stabilit cine va reprezenta Europa”, a scris Zelenski.

Acesta a precizat că în cadrul discuțiilor a fost abordat și subiectul integrării europene a Ucrainei.

„Desigur, am discutat şi despre integrarea europeană a Ucrainei. Suntem pregătiţi pentru deschiderea clusterelor – am discutat calendarul şi comunicarea necesară în acest sens. Sunt recunoscător tuturor celor care ne susţin. Mulţumesc lui António şi tuturor liderilor europeni!”, a mai transmis liderul de la Kiev.

În prezent, Uniunea Europeană are mai multe funcții importante de conducere, însă nu există o singură persoană care să fie considerată reprezentantul Europei într-o posibilă negociere directă cu Moscova.

Publicația britanică notează că propunerea făcută înainte de Vladimir Putin, care l-a sugerat pe fostul cancelar german Gerhard Schröder pentru un astfel de rol, a fost respinsă din cauza relațiilor apropiate ale acestuia cu Rusia.

Tot Volodimir Zelenski a susținut că aceste lovituri sunt justificate de multele atacuri continue lansate de Rusia asupra teritoriului ucrainean.

„Răspunsurile noastre la prelungirea războiului de către Rusia şi la atacurile asupra oraşelor şi comunităţilor noastre sunt pe deplin justificate”, a spus președintele ucrainean.

„Europa trebuie să facă tot ce este posibil pentru a asigura o protecţie fiabilă împotriva acestui fapt”, a mai transmis președintele Ucrainei.