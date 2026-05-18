România face tranziția spre stocarea energiei, anunță presa europeană de specialitate

România nu intenționează să deruleze o schemă de granturi care să ofere fonduri nerambursabile pentru instalații solare rezidențiale pentru al doilea an consecutiv, ci dorește să direcționeze fondurile către prosumatorii existenți de panouri solare care doresc să instaleze sisteme de stocare în baterii.

Asociația Industriei Fotovoltaice din România se așteaptă ca o creștere puternică a pieței fotovoltaice pentru acoperișuri din România să continue, în ciuda absenței granturilor specifice pentru instalarea de panouri solare, anunță publicația germană de specialitate PV Magazine.

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) din România intenționează să nu deruleze anul acesta un program de granturi destinat instalațiilor solare casnice. Programul fotovoltaic Casa Verde, anunțat pentru prima dată în 2018, oferea anterior fonduri nerambursabile proprietarilor de case care instalau panouri solare, acoperind până la 90% din costurile sistemului.

După ce ediția de anul trecut a fost suspendată, guvernul invocând lipsa capacității financiare a programului la momentul respectiv, Asociația Prosumatorilor și Comunităților Energetice din România a publicat recent o declarație prin care anunță că fondurile alocate anterior pentru program sunt redirecționate către proiecte de apă și canalizare în bugetul AFM pentru 2026.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor intenționează să transforme programul Casa Verde într-o schemă de granturi pentru baterii destinată prosumătorilor, dintre care există acum peste 250.000 în țară.

Irene Mihai, director de politici la Asociația Industriei Fotovoltaice din România (RPIA), a confirmat pentru revista pv că, în ciuda amânării programului Casa Verde pentru al doilea an consecutiv, prosumatorii de energie solară vor avea acces la sprijin prin alte canale.

„În 2025 am avut un program dedicat cu o rată de finanțare similară, care acoperea 90% din cheltuielile de capital, finanțat prin Facilitatea Națională de Redresare și Reziliență. În 2026, există un buget propus de 76 de milioane de euro (88,4 milioane de dolari) pentru hibridizare prin sisteme de stocare pentru instalații rezidențiale și C&I”, a explicat Mihai. „Criteriile exacte de eligibilitate și detaliile de implementare nu sunt încă cunoscute, dar pe baza informațiilor disponibile în prezent, se așteaptă ca finanțarea să vizeze prosumatorii cu instalații fotovoltaice existente.”

Mihai a adăugat că accentul sprijinului public în România se mută treptat de la extinderea capacității solare la îmbunătățirea flexibilității sistemului și a autoconsumului prin stocarea în baterii.

Conform datelor publicate de ANRE, aproximativ 850 MW de capacitate a sistemului de stocare a energiei prin baterii (BESS) a fost deja instalată de către prosumatori. „Acest lucru indică faptul că stocarea este percepută din ce în ce mai mult nu doar ca o tehnologie suplimentară, ci și ca o componentă cheie a unui sistem fotovoltaic de acoperiș mai eficient și mai rezistent”, a declarat Mihai. „Deși programul BESS s-ar putea să nu înlocuiască complet nivelurile de implementare create de Casa Verde, acesta ar trebui să contribuie la susținerea activității de investiții în rândul prosumatorilor existenți și să sprijine maturizarea pieței fotovoltaice de acoperiș din România.”

Mihai a mai declarat pentru revista pv că programul Casa Verde a contribuit la instalarea a peste 3,7 GW de energie solară la toți prosumatorii în mai puțin de patru ani.

„Din 2023, am înregistrat o creștere stabilă a segmentului de 1 GW pe an”, a spus Mihai. „În 2026, am înregistrat o creștere de 100 MW de la o lună la alta până la sfârșitul lunii februarie, așa că, în ciuda lipsei programului Casa Verde, ne așteptăm să continuăm să vedem o creștere puternică a panourilor fotovoltaice pe acoperișuri.”

România a instalat 2,2 GW de energie solară anul trecut, un record într-un an calendaristic pentru țară, ajungând la o capacitate cumulată de peste 7 GW.