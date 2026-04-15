Casa Verde și mașinile electrice: încărcarea de acasă ar putea deveni independentă de rețea

Ideea a fost explicată de Ciprian Cherciu, în cadrul unui podcast ProMotor, unde a vorbit despre nevoia de a regândi programul pentru a susține independența energetică a consumatorilor.

Potrivit acestuia, bugetul programului a depășit 3 miliarde de lei, însă direcția inițială nu a fost întotdeauna cea mai eficientă. Primele etape au finanțat în principal sisteme on-grid, dependente de rețeaua națională, ceea ce înseamnă că, în cazul unei pene de curent, acestea nu pot funcționa independent.

„În momentul în care cade rețeaua, chiar dacă ai panouri fotovoltaice, nu mai ai energie în casă”, a explicat Cherciu, subliniind limita acestor sisteme.

De la panouri simple la microgrid

Specialist în mobilitate electrică și conducere eficientă, Ciprian Cherciu susține că viitorul este reprezentat de sistemele hibride, care includ baterii de stocare și pot funcționa independent, într-un model de tip microgrid.

„Sistemele cu baterii îți permit să funcționezi și în afara rețelei, folosind energia produsă local”, a explicat acesta.

Pentru utilizatorii de mașini electrice, această schimbare este esențială. În loc să depindă exclusiv de rețeaua publică sau de stațiile de încărcare, aceștia își pot alimenta vehiculele direct de acasă, inclusiv în situații în care apar probleme în sistemul energetic.

În plus, folosirea energiei stocate reduce presiunea asupra rețelei în orele de consum ridicat, un aspect important în contextul creșterii numărului de vehicule electrice.

Independența energetică, avantaj în situații de criză

Cherciu a vorbit și despre avantajele concrete ale acestor sisteme în scenarii reale. El a oferit exemplul unei furtuni puternice în zona Otopeni, când rețeaua electrică a fost complet întreruptă.

„A căzut rețeaua complet, dar sistemul cu baterie a continuat să funcționeze. Am putut chiar să alimentăm și alte locuințe din apropiere”, a relatat acesta.

În astfel de situații, pentru un utilizator de mașină electrică, energia stocată poate face diferența între posibilitatea de deplasare și imposibilitatea de a folosi vehiculul.

Prosumatorii și presiunea asupra sistemului

Creșterea numărului de prosumatori începe să schimbe și echilibrul din piața de energie. Pe măsură ce tot mai mulți consumatori își produc singuri electricitatea, impactul nu se vede doar în rețea, ci și în modelul economic al companiilor din domeniu.

„Pe măsură ce apar tot mai mulți prosumatori, scade producția marilor jucători și implicit profiturile lor”, a explicat Cherciu.

Pentru utilizatori însă, avantajele sunt clare: costuri mai mici pe termen lung și o autonomie mai mare în gestionarea energiei.

România, consum redus de energie

România rămâne sub media europeană la consumul de energie electrică pe cap de locuitor. În acest context, extinderea infrastructurii și dezvoltarea segmentului de prosumatori ar putea susține tranziția către mobilitatea electrică.

Fără adaptarea sistemului energetic, creșterea numărului de mașini electrice riscă să pună presiune suplimentară pe rețea, a atras atenția specialistul.

Programul, oprit temporar

Deși o parte din finanțare provine din mecanisme europene, precum certificatele de carbon, Programul Casa Verde a fost oprit temporar din cauza limitărilor bugetare.

Suspendarea intervine însă într-un moment în care interesul pentru mașini electrice și pentru soluții de încărcare acasă este în creștere.

În lipsa unor scheme de sprijin, sistemele fotovoltaice cu baterii – care permit alimentarea locuinței și încărcarea mașinii independent de rețea – rămân greu de accesat pentru cei mai mulți utilizatori, deși numărul de mașini electrice crește.