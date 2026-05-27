Revoluția mașinilor electrice și autonome: Cum se transformă industria auto din România și ce specialiști se caută (P)

Industria auto reprezintă motorul economic al României. Aceasta asigură o parte uriașă din Produsul Intern Brut și oferind oamenilor sute de mii de joburi, atât în marile uzine de asamblare de la Mioveni și Craiova, cât și în fabricile de componente răspândite prin toată țara. Însă acest sector tradițional trece în prezent printr-o transformare cu adevărat radicală, generată de trecerea globală către propulsia electrică și către sistemele de conducere autonomă.

Se pare că vremea în care succesul în industria auto depindea exclusiv de abilitățile mecanice brute a apus. Astăzi, o mașină modernă este, în esență, un computer complex pe patru roți, protejat de o caroserie din oțel și aluminiu.

Din acest motiv, marii producători și furnizorii de componente de top din România au mutat centrul de greutate al angajărilor din zona liniilor de producție clasice către centrele de cercetare și dezvoltare software pentru aceste mașini inteligente. Se caută specialiști capabili să coordoneze această tranziție tehnologică fără precedent. Toate aceste schimbări au efecte în economia țării, dar și în piața muncii.

Dezvoltatorii de sisteme ADAS, cei mai căutați ingineri din piață

Sistemele avansate de asistență pentru șofer, cunoscute în industrie sub denumirea de ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), au devenit obligatorii pentru orice vehicul nou lansat pe piața europeană. Vorbim despre frânarea automată de urgență, păstrarea benzii de circulație sau recunoașterea semnelor de circulație.

România a devenit un hub regional extrem de important în dezvoltarea acestor tehnologii inteligente. Centrele de inginerie din Timișoara, Sibiu, Cluj și Iași angajează masiv ingineri software specializați în limbajele C și C++, experți în sisteme integrate (embedded systems) și specialiști în viziune artificială sau inteligență artificială.

Jobul presupune scrierea și testarea algoritmilor care procesează în timp real datele primite de la camerele video, senzori radar și sisteme LiDAR, pentru ca vehiculul să poată lua decizii corecte în fracțiuni de secundă și să evite accidentele în trafic.

Ingineria bateriilor și arhitectura sistemelor de înaltă tensiune

Trecerea la propulsia electrică a eliminat complexitatea motoarelor cu ardere internă, dar a adus o nouă provocare uriașă pentru producători: managementul eficient al energiei electrice și siguranța bateriilor. Fabricile de componente auto din vestul și centrul țării s-au retehnologizat rapid și au deschis linii de producție dedicate electromobilității. Aici este nevoie de o nișă complet nouă de profesioniști.

Se caută ingineri specializați în sisteme de management al bateriilor (BMS – Battery Management Systems), specialiști în electronică de putere și ingineri chimiști care înțeleg degradarea celulelor de litiu-ion. Acești oameni proiectează circuitele de înaltă tensiune care permit încărcarea ultra-rapidă a mașinilor fără ca bateriile să se supraîncălzească și optimizează consumul de energie pentru a stoarce fiecare kilometru posibil de autonomie din vehicul.

Specialiștii în securitate cibernetică auto, protectorii mașinilor conectate

Pentru că vehiculele actuale sunt permanent conectate la internet, primesc actualizări software de la distanță și comunică direct cu infrastructura rutieră sau cu alte mașini din jur, ele au devenit ținte vulnerabile în fața hackerilor. Un atac cibernetic asupra unui sistem de direcție sau de frânare al unei mașini aflate în mers poate avea consecințe catastrofale.

Din acest motiv, securitatea cibernetică auto reprezintă domeniul care are cea mai rapidă creștere din sector și unde șansele de angajare sunt mari.

Companiile de inginerie auto din România creează departamente întregi formate din specialiști în securitate cibernetică (automotive cyber security). Misiunea lor este să testeze vulnerabilitățile sistemelor software de bord, să implementeze protocoale stricte de criptare a datelor și să se asigure că nicio conexiune externă nu poate intercepta comenzile vitale ale mașinii. Este o specializare rară, extrem de tehnică, dar plătită la nivelul celor mai mari salarii din industria IT globală.

Cum îți reorientezi cariera către noul val din industria auto

Dacă ai deja studii tehnice sau o diplomă în automatică, electronică, informatică sau electrotehnică, pasul către noua eră auto este mult mai simplu decât crezi. Nu ai nevoie neapărat de o diplomă specifică în autovehicule rutiere. Marile companii din domeniu oferă programe intensive de reconversie profesională, dar și cursuri de specializare plătite pentru inginerii care vor să facă tranziția de la software-ul clasic la cel auto.