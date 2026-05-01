Concedieri la Renault și Stellantis. Industria auto intră într-o reorganizare accelerată

Reducerile de personal din inginerie și cercetare-dezvoltare anunțate de Renault și Stellantis indică mai mult decât o economisire de costuri: producătorii auto tradiționali își reorganizează activitatea sub presiunea competiției din China și a noilor tehnologii.
Maria Miron
01 mai 2026, 05:46, Știrile zilei

Aceste restructurări vizează în special Europa și arată o tendință mai largă din industrie, în care companiile își regândesc activitățile de inginerie, potrivit Automotive Manufacturing Solutions.

Restructurări în inginerie

Renault și Stellantis anunță reduceri semnificative în diviziile de cercetare și dezvoltare. Deciziile nu sunt izolate și vin într-un moment în care producătorii auto își regândesc structurile tehnice.

Schimbările afectează direct angajații și furnizorii: unele posturi sunt reduse, iar companiile cer competențe diferite, în special în zona de software.

Ritmul „China Speed”

Ritmul de dezvoltare din China, descris în industrie drept „China Speed”, devine un reper pentru producătorii tradiționali.

Toyota a mutat în 2023 o parte din cercetare în China pentru a beneficia de această viteză, iar o parte importantă din programul său de vehicule electrice bZ este dezvoltat acolo.

Și Renault a redus timpul de dezvoltare al noului Twingo la 21 de luni, folosind centrele de cercetare și dezvoltare din Shanghai.

Noul director general al Renault, Francois Provost, vrea să aplice aceste metode și în centrul de inginerie TechnoCentre, principalul hub de cercetare și dezvoltare al companiei de lângă Paris, unde sunt proiectate și testate noile modele.

Schimbare structurală

Industria auto trece de la modelul clasic de dezvoltare la unul dominat de software și cicluri rapide.

Această tranziție determină companiile să reducă structurile tradiționale de inginerie și să investească în software și tehnologii digitale, accelerând reorganizarea întregului sector.

