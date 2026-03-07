Noua arhitectură de securitate: tehnologia, infrastructurile urbane și industria de apărare discutate la conferința Dual-Use Technologies & Defence-Ready Cities

Evenimentul a marcat lansarea unui nou spațiu de dialog strategic între stat și industrie, sub umbrela Defence Network România (DEFNET).

În cadrul discuțiilor au intervenit reprezentanți ai instituțiilor strategice ale statului, astfel:

General-locotenent (r.) Corneliu Postu , Conference Chair și Membru de Onoare Defence Network România

, Conference Chair și Membru de Onoare Defence Network România General-locotenent Dragoș-Dumitru Iacob , Locțiitorul Șefului Statului Major al Apărării

, Locțiitorul Șefului Statului Major al Apărării Sorin-Dan Moldovan , Secretar de Stat – Ministerul Apărării Naționale

, Secretar de Stat – Ministerul Apărării Naționale Silviu Macovei , Secretar de Stat – Ministerul Afacerilor Interne

, Secretar de Stat – Ministerul Afacerilor Interne General Brigadă (r.) dr. Cătălin C. Mihalache , Membru de Onoare Defence Network România

, Membru de Onoare Defence Network România Eduard Dumitrașcu,Fondator Defence Network România și Președintele Asociației Române pentru Smart City

Context strategic: securitatea devine infrastructură

În deschiderea conferinței, General-locotenent (r.) Corneliu Postu, Conference Chair și Membru de Onoare Defence Network România, a subliniat schimbarea majoră de paradigmă care are loc în Europa.

„Suntem situați la granița unui război care, deși ilegal, a intrat deja în al cincilea an de la declanșarea lui. În acest context, securitatea nu mai poate fi privită exclusiv prin prisma structurilor militare, ci trebuie abordată ca un efort comun al statului, industriei, tehnologiei și infrastructurilor critice care susțin funcționarea societății.”

La rândul său, Eduard Dumitrașcu, fondator Defence Network România, a explicat că inițiativa DEFNET își propune să conecteze ecosistemele care până acum au funcționat separat.

„România are companii tehnologice puternice, are industrie, are cercetare și are instituții solide. Problema nu este lipsa capacităților, ci lipsa unui spațiu comun în care aceste resurse să colaboreze strategic. Defence Network România își propune exact acest lucru: să creeze puntea dintre tehnologie civilă și securitate.”

Secretarul de stat Sorin-Dan Moldovan a subliniat că relansarea industriei de apărare presupune mai mult decât investiții.

„Reconstrucția și modernizarea industriei naționale de apărare reprezintă o prioritate strategică pentru România. Acest proces nu poate fi realizat fără parteneriate solide între stat, industrie, mediul de cercetare și companiile tehnologice care pot contribui la dezvoltarea capacităților necesare pentru securitatea națională și pentru proiectele europene de apărare.”

General-locotenent Dragoș-Dumitru Iacob a evidențiat rolul infrastructurilor critice și al tehnologiei în securitatea modernă.

„Războiul din Ucraina a demonstrat foarte clar că infrastructura civilă devine parte a arhitecturii de securitate și apărare. De aceea, reziliența infrastructurilor critice și cooperarea dintre instituțiile statului, industrie și mediul tehnologic sunt esențiale pentru capacitatea de apărare a unei țări.” Silviu Macovei, Secretar de Stat – Ministerul Afacerilor Interne:

„Securitatea internă și reziliența societății depind tot mai mult de capacitatea noastră de a proteja infrastructurile critice și sistemele digitale care susțin funcționarea statului. În acest context, colaborarea dintre instituțiile publice, industrie și mediul tehnologic devine esențială pentru prevenirea și gestionarea noilor tipuri de riscuri.”

Generalul Cătălin C. Mihalache a subliniat că România trebuie să își dezvolte propriul ecosistem industrial.

„Nu putem vorbi despre securitate fără capacitate industrială. Industria de apărare nu înseamnă doar producție militară, ci și cercetare, tehnologie și integrarea companiilor civile în proiecte strategice.”

Cum poate fi reconstruită industria națională de apărare

Primul panel al conferinței a abordat una dintre temele centrale ale securității naționale: relansarea industriei de apărare a României într-un context european marcat de investiții accelerate în securitate și capacități industriale. Discuțiile au evidențiat nevoia unei abordări integrate, în care statul, industria și mediul tehnologic să colaboreze pentru dezvoltarea unui ecosistem sustenabil.

General-maior Marius-Haientz Patriche, adjunct al directorului general al Direcției Generale de Protecție Internă, a vorbit despre importanța securității infrastructurilor critice și despre rolul cooperării dintre instituțiile statului și mediul industrial într-un context de securitate tot mai complex.

Liviu Codîrlă, Director al Departamentului Defence & Dual-Use din cadrul Defence Network România, a evidențiat rolul tehnologiilor dezvoltate în mediul civil în proiectele cu relevanță pentru securitate și infrastructuri critice, subliniind importanța conectării ecosistemului tehnologic cu proiectele strategice.

În cadrul discuției, Răzvan Pîrcălăbescu, Director General ROMARM, a abordat rolul companiilor din industria de apărare și necesitatea dezvoltării capacităților industriale, a investițiilor tehnologice și a parteneriatelor relevante pentru modernizarea sectorului.

Panelul a evidențiat că relansarea industriei naționale de apărare presupune o strategie coerentă care să includă cadrul legislativ, mecanismele de finanțare și colaborarea între instituții, industrie și mediul tehnologic.

Dual-Use: de la tehnologie civilă la proiecte strategice

Cel de-al doilea panel al conferinței a fost dedicat conceptului de dual-use technologies și modului în care tehnologiile dezvoltate în mediul civil pot deveni componente relevante pentru securitate, infrastructuri critice și reziliența societății. Discuțiile au evidențiat faptul că, în contextul actual, colaborarea dintre companii tehnologice, instituții și mediul de cercetare devine esențială pentru dezvoltarea proiectelor strategice.

General Brigadă (r.) dr. Cătălin C. Mihalache, Membru de Onoare Defence Network România, a subliniat rolul expertizei tehnice și al cooperării instituționale în dezvoltarea proiectelor cu relevanță pentru securitate, evidențiind importanța unei abordări integrate între mediul civil și structurile de securitate.

Victor Vevera, Director General al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, a vorbit despre rolul cercetării și al infrastructurilor digitale în dezvoltarea tehnologiilor strategice, subliniind importanța capacităților de inovare și a colaborării între instituțiile de cercetare, industrie și administrație.

În cadrul panelului, Sebastian Tudor, Director General TNT Productions România și organizator al BSDA, a evidențiat rolul industriei de profil și al evenimentelor internaționale dedicate tehnologiilor de apărare în consolidarea ecosistemului industrial și în facilitarea cooperării între companii, instituții și parteneri internaționali.

Din perspectiva mediului tehnologic, Alex Fenechiu, Chief Strategy Officer al companiei Urbio, a subliniat modul în care infrastructurile urbane inteligente și tehnologiile dezvoltate pentru orașe pot deveni componente relevante pentru securitate și reziliență, într-un context în care conceptul de Smart City evoluează către infrastructuri urbane pregătite pentru cerințele de securitate ale viitorului.

La rândul său, Radu Dragomir, CEO Urban Scope, a evidențiat rolul companiilor din domeniul infrastructurii și planificării urbane în dezvoltarea proiectelor strategice, subliniind că expertiza civilă în domenii precum infrastructura, digitalizarea și analiza datelor poate contribui la consolidarea capacității de reziliență a comunităților.

Panelul a evidențiat faptul că tehnologiile dual-use devin un element central în dezvoltarea infrastructurilor critice și în consolidarea securității, iar colaborarea dintre instituții, mediul de cercetare și companiile tehnologice reprezintă una dintre direcțiile esențiale pentru dezvoltarea ecosistemului strategic al României.

România și noul ecosistem european de securitate

Concluzia conferinței a fost clară: securitatea și tehnologia devin din ce în ce mai interconectate.

Într-un context geopolitic în schimbare, infrastructurile civile, companiile tehnologice și ecosistemele urbane devin componente ale rezilienței strategice.

Conferința DEFNET @ SCIA X a demonstrat că România are resursele și expertiza necesare pentru a construi un ecosistem modern de tehnologii dual-use și infrastructuri pregătite pentru cerințele de securitate ale viitorului.

Prin platforma Defence Network România, organizatorii își propun să transforme acest dialog într-un mecanism permanent de colaborare între instituții, industrie și mediul de inovare.