O nouă cercetare realizată de Universitatea Anglia Ruskin (ARU) a analizat dovezile din 16 recenzii și 113 studii clinice care au implicat aproape 8.000 de pacienți din întreaga lume.
Suplimentele cu colagen „pot îmbunătăți sănătatea pielii”, dar nu sunt o soluție împotriva ridurilor
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
27 feb. 2026, 20:32, Life-Inedit

Analiza a constatat că suplimentele luate pe o perioadă lungă de timp pot îmbunătăți elasticitatea și hidratarea pielii și pot reduce simptomele artritei, cum ar fi articulațiile rigide și dureroase, arată SkyNews.

Cu toate acestea, ele nu au afectat în mod semnificativ rugozitatea pielii.

Analiza a arătat că produsele ar trebui să fie destinate persoanelor care doresc o îngrijire „holistică” a pielii.

De asemenea, s-a constatat că suplimentele reprezintă un tratament anti-îmbătrânire suplimentar „legitim” pentru femeile care au trecut prin menopauză sau pentru pacienții cu pielea afectată de radiațiile UV.

„Colagenul poate fi poziționat cel mai bine nu ca un „remediu rapid” antirid, ci ca un suport dermic fundamental pentru persoanele care doresc o îngrijire holistică a pielii”, au afirmat cercetătorii.

Prin urmare, suplimentele susțin un „model de întinerire a pielii din interior spre exterior”, a constatat studiul, acționând ca „agenți de regenerare profundă a țesuturilor” mai degrabă decât ca „ajutoare cosmetice superficiale”.

„Afirmații îndrăznețe”

Lee Smith, profesor de sănătate publică la ARU, a declarat: „Au fost făcute afirmații îndrăznețe în legătură cu suplimentarea cu colagen, adesea de către cei care comercializează produsul. De exemplu, producătorii au făcut promisiuni că suplimentarea cu colagen are ca rezultat un efect anti-îmbătrânire semnificativ, rapid și pentru întregul corp. Colagenul nu este un remediu universal, dar are beneficii credibile atunci când este utilizat în mod constant în timp, în special pentru piele și osteoartrită. Concluziile noastre arată beneficii clare în domenii cheie ale îmbătrânirii sănătoase, în timp ce disipă unele dintre miturile care înconjoară utilizarea sa”.

El a adăugat: „Dacă definim anti-îmbătrânirea ca un produs sau o tehnică concepută pentru a preveni apariția îmbătrânirii, atunci cred că concluziile noastre susțin această afirmație pentru anumiți parametri. De exemplu, îmbunătățirea tonusului și a hidratării pielii este asociată cu un aspect mai tânăr”.

Implicații financiare

Totuși, consumatorii ar trebui să fie conștienți de costuri, potrivit Shefalee Loth, nutriționist la grupul de consumatori Which.

Reacționând la studiu, ea a declarat: „Suplimentele de colagen sunt adesea comercializate cu afirmații îndrăznețe privind combaterea îmbătrânirii, dar dovezile științifice care le susțin sunt limitate. Merită să reținem că, în prezent, nu există nicio afirmație aprobată privind sănătatea pentru suplimentele de colagen în registrul afirmațiilor nutriționale și de sănătate. Costul consumului de colagen poate crește rapid. Majoritatea suplimentelor costă cel puțin 25 de lire sterline pe lună pentru utilizarea zilnică, iar studiile sugerează că acestea trebuie luate în mod constant pentru a obține cele mai bune rezultate. Consumatorii ar trebui să fie precauți în privința afirmațiilor mărcilor și să evalueze potențialele beneficii în raport cu costul înainte de a se angaja într-o utilizare pe termen lung”.

Autorii studiului au recunoscut că sunt necesare analize suplimentare privind factori precum doza de colagen și durata de administrare, precum și dacă compoziția corpului influențează eficacitatea acestuia.

