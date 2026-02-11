Supa de oase sau suplimente: care este adevăratul aliat bogat în colagen

Este proteina structurală a elementelor care susțin organismul, explică pentru EFE Salud Carmen Aragón, membră a comitetului de conducere al Ariei de Nutriție din cadrul Societății Spaniole de Endocrinologie și Nutriție (SEEN).

Proprietățile colagenului

„Moleculele de colagen se asamblează formând fibre și alte structuri similare care conferă organelor și țesuturilor elasticitate și rezistență”, subliniază medicul specialist în endocrinologie și nutriție.

Colagenul favorizează repararea țesuturilor deteriorate și contribuie la menținerea pielii ferme, hidratate și elastice, întârziind astfel apariția ridurilor și a flacidității, arată pe site-ul său Clinica Universității din Navarra (CUN).

În plus, colagenul „acționează ca o barieră protectoare” în organe precum ficatul, rinichii și vasele de sânge, menținându-le structura și funcția, potrivit CUN.

El este sintetizat în celulele organismului și, la fel ca alte proteine, se formează prin asamblarea aminoacizilor proveniți din alimentație.

Unde îl găsim?

De fapt, colagenul este prezent în „aproape toate alimentele de origine animală”, afirmă experta SEEN, în special în oase, cartilaje și structuri tendinoase.

Concret, printre alimentele bogate în colagen se numără picioarele de porc, care conțin între 6.000 și 9.000 miligrame la 100 grame de porție comestibilă; șoriciul de porc, între 5.000 și 9.000 mg; pielea de pui, între 5.000 și 8.000 mg; tendoanele de vită, între 4.000 și 7.000 mg; și supa de oase, între 4.000 și 6.000 mg.

Supa de oase este, într-adevăr, unul dintre cele mai frecvente preparate pentru aportul de colagen. Nu este neobișnuit ca măcelarii să spună că oasele de vită sunt foarte căutate, inclusiv de tinerii care merg la sală.

„Nu există superalimente, există tipare alimentare sănătoase și nesănătoase. Supa de oase este bogată în colagen, calciu și magneziu comparativ cu alte supe, dar nu depășește sursele proteice valoroase din punct de vedere nutrițional, precum ouăle, carnea slabă sau peștele”, susține Carmen Aragón.

Peștele cu piele, caracatița, coada de vită, calamarul, pipotele sau ficatul de vită sunt alte alimente bogate în colagen, potrivit CUN.

De asemenea, anumite alimente vegetale, precum soia, nucile și semințele, favorizează producția de colagen în organism.

Suplimentele

Producția de colagen necesită și nutrienți precum zincul, care se găsește în fructe de mare, leguminoase, carne, nuci, semințe și cereale integrale, precum și vitamina C, prezentă în citrice, fructe de pădure, ardei și roșii, printre altele.

În opinia expertei SEEN, nu este necesară administrarea suplimentelor de colagen. Această proteină este degradată în organism, iar aminoacizii rezultați sunt utilizați pentru sinteza proteinelor endogene, una dintre ele fiind chiar colagenul, subliniază ea.

„Studiile privind utilitatea și efectele suplimentării cu colagen asupra pielii și articulațiilor sunt de mici dimensiuni și au rezultate variabile. În plus, puține lucrări compară aceste suplimente cu aportul de aminoacizi din alte surse, astfel că nu se poate formula o recomandare clară pentru consumul de suplimente de colagen”, afirmă Carmen Aragón.

La rândul său, Clinica Universității din Navarra precizează că, dacă se urmează o dietă bogată în proteine de înaltă calitate și nutrienți esențiali pentru producția de colagen, „este posibil să nu fie necesare suplimente suplimentare”.