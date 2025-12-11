Două fructe de kiwi pe zi țin dermatologul la distanță

Noul lor studiu a arătat că kiwi auriu – ales pentru conținutul ridicat de vitamina C – a îmbunătățit producția de colagen, grosimea pielii și regenerarea pielii la 24 de participanți la studiu.

„Îmbunătățirea sănătății pielii este ușor de atins”, a declarat pentru BBC Science Focus prof. Margreet Vissers, autorul principal al studiului, de la Centrul pentru Biologie și Medicină Redox din Otago. „Am demonstrat clar că îmbunătățirea aportului de vitamina C, în limite normale, va îmbunătăți sănătatea pielii”.

În cadrul studiului, 12 participanți din Christchurch, Noua Zeelandă, și 12 din Hamburg, Germania, au consumat câte două kiwi aurii pe zi, timp de opt săptămâni. Asta înseamnă că au primit un plus de 250 mg de vitamina C în fiecare zi – echivalentul a aproximativ trei portocale și jumătate, trei porții de broccoli sau cinci mâini de fructe de pădure.

Impactul vitaminei C suplimentare

Oamenii de știință au colectat probe de piele înainte și după intervenție, pentru a putea analiza impactul vitaminei C suplimentare.

Ei au descoperit că pielea tuturor participanților s-a îmbunătățit. Acest lucru a fost valabil pentru mai multe straturi ale pielii, de la stratul profund, unde se produce colagenul, până la bariera exterioară a pielii, care ne protejează de toxinele din mediul înconjurător.

Consumul de kiwi a determinat creșterea nivelului de vitamina C în piele și în plasma sanguină. Acest lucru a stimulat producția de colagen, ceea ce, la rândul său, a îmbunătățit grosimea pielii.

În același timp, în straturile exterioare ale pielii, vitamina C suplimentară a accelerat regenerarea celulelor, ceea ce a făcut ca pielea participanților să arate mai sănătoasă.

„Am fost surprinși de capacitatea pielii de a absorbi vitamina C”, a spus Vissers. „Se pare că pielea este mai susceptibilă la schimbările din alimentația noastră decât multe alte țesuturi din corp”.

Cremă sau fructe .și legume proaspete?

Mulți oameni aleg să aplice creme și seruri cu vitamina C sau să ia suplimente de colagen pentru a-și îmbunătăți aspectul pielii, dar acest studiu sugerează că ar fi mai bine să consume fructe și legume proaspete.

„Colagenul este o componentă majoră cunoscută a pielii, fiind principalul component structural al acesteia”, a explicat Vissers. „Pierderea colagenului din piele este asociată cu semne de îmbătrânire, inclusiv riduri”.

Ea a spus că înțelege de ce oamenii aleg să ia suplimente de colagen, crezând că acestea vor îmbunătăți colagenul din piele. Dar Vissers a spus că aceasta este o „gândire greșită”, deoarece colagenul este produs de celulele pielii noastre.

În schimb, Vissers a recomandat o dietă echilibrată, care să includă în principal plante și un aliment bogat în vitamina C pe zi – cum ar fi ardei gras, guava, kiwi, portocale, broccoli, varză sau fructe de pădure – pentru a stimula producția de colagen și a îmbunătăți aspectul pielii.