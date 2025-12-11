China lansează cel mai lung zbor din lume – jumătate din circumferința Pământului, parcursă în 29 de ore

Cel mai lung zbor comercial din lume, care a durat 29 de ore și a acoperit 20.000 de km – aproximativ jumătate din circumferința Globului – a fost finalizat.

Zborul companiei China Eastern Airlines a început în Shanghai joi, 4 decembrie, la ora 2:00, ora locală, ajungând cu 10 minute înainte de ora programată pe Aeroportul Internațional Ezeiza din Buenos Aires, la ora 16:45, ora locală.

Durează 29 de ore

A făcut o oprire în Auckland, Noua Zeelandă, pentru realimentare și rotirea echipajelor, ceea ce nu o poate situa în categoria rutelor cu cel mai lung zbor.

Zborul din China către Argentina durează mai mult de 25 de ore, iar ruta dus-întors durează încă patru ore, ceea ce îi conferă titlul de cea mai lungă rută de zbor comercial din lume.

La Shanghai și Buenos Aires au avut loc festivități pentru a marca evenimentul.

Aeronava Boeing 777-300ER, cu o capacitate de 316 locuri va opera această cursă de două ori pe săptămână, pe tot parcursul anului și își propune să deservească numeroasa diasporă est-asiatică din Argentina, una dintre comunitățile cu cea mai rapidă creștere din această țară sud-americană.

Recordul anterior era de 19 ore

„Această nouă rută acoperă lipsa zborurilor directe între Shanghai și marile orașe sud-americane”, a declarat China Eastern Airlines într-un comunicat.

„Deschide un coridor spre sud care conectează capetele opuse ale Pacificului și remodelează transportul aerian între trei continente”, se menționează în document.

Serviciul devine acum cea mai lungă rută comercială de linie din lume, depășind zborul de 19 ore al Singapore Airlines dintre New York și Singapore, care deținea anterior acest titlu.

„Frontiera finală a zborurilor pe distanțe lungi”

Transportatorul național australian Qantas a anunțat planuri pentru zborurile „Project Sunrise” între Sydney, Londra și New York. Aeronavele ar fi capabile să zboare până la 22 de ore fără escală, datorită unui rezervor suplimentar de 20.000 de litri de combustibil.

Compania aeriană a descris ruta Londra–Sydney, care urmărește să fie lansată în 2027 și să acopere 17.000 de km, drept „frontiera finală a zborurilor pe distanțe lungi”.