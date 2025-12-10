SUA critică incidentul cu radarul chinezesc și afirmă că angajamentul față de Japonia rămâne neschimbat

Cele două incidente de sâmbătă, în apropierea insulelor Okinawa din Japonia, sunt cele mai grave confruntări dintre armatele chineză și japoneză din ultimii ani și marchează cea mai recentă escaladare a tensiunilor dintre cele două puteri din Asia de Est.

„Acțiunile Chinei nu contribuie la pacea și stabilitatea regională”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.

„Alianța SUA-Japonia este mai puternică și mai unită ca niciodată. Angajamentul nostru față de aliatul nostru Japonia este de neclintit și suntem în strânsă legătură cu privire la această problemă și la alte chestiuni.”, a conchis acesta.

Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, i-a transmis omologului german Johann Wadephul, aflat în vizită la Beijing, că Japonia „amenință militar China”, lucru considerat „complet inacceptabil”.

Reacția vine după ce Tokyo a acuzat avioane militare chineze că ar fi folosit radar de țintire asupra aeronavelor japoneze.