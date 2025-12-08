Prima pagină » Știri externe » Un urs negru își atacă dresorul în timpul spectacolului. „Gata cu spectacolele cu animale”

Un urs negru și-a atacat dresorul în timpul unui spectacol în China, la Hangzhou Safari Park. Incidentul a stârnit o dezbatere online despre interzicerea spectacolelor cu animale.
Ursul negru a atacat brusc un îngrijitor și un dresor după ce a terminat o serie de spectacole. Restul personalului a intervenit imediat pentru a-i separa.

Angajații au folosit scaune pentru a îndepărta ursul de dresor. Animalul s-a năpustit de mai multe ori asupra îngrijitorului.

Videoclipul atacului devine viral pe rețelele sociale

Mai mulți utilizatori de social media au postat videoclipuri cu incidentul. Imaginile arată publicul care privește cum doi îngrijitori conduc doi urși negri pe scenă.

Unul dintre urși evoluează cu succes. Celălalt se năpustește brusc asupra dresorului său, doborându-l la pământ.

Îngrijitorul căzut se luptă să scape. După ce a fost tras deoparte, ursul se aruncă din nou asupra lui.

Parcul: Ursul voia să fure mâncarea

Hangzhou Safari Park a anunțat că nici îngrijitorul, nici ursul nu au fost răniți. Parcul a explicat că incidentul s-a produs în timp ce dresorul transporta o pungă mare cu morcovi și mere.

Ursul „a văzut punga, s-a agitat și s-a năpustit rapid asupra îngrijitorului în încercarea de a fura mâncarea”.

Dresorul a declarat că „va fi mai prudent în relația cu ursul în viitor”.

Utilizatorii cer interzicerea spectacolelor cu animale

Incidentul a stârnit o dezbatere în rândul utilizatorilor. Mulți au cerut anularea spectacolelor cu animale.

Un utilizator, Momo, a comentat: „Siguranța trebuie să fie o prioritate și ar trebui să avem respect pentru animale”. El a adăugat: „Nu trebuie să credem niciodată că sunt drăguțe și docile sau că le putem controla”.

Alt utilizator, Zero Geqian Qianqian, a subliniat necesitatea de a pune accentul pe siguranță. „Când vor fi anulate spectacolele cu animale?” a întrebat un utilizator.

„Nu este în natura animalelor să fie motivate de hrană și să o protejeze? Oamenii sunt vizitatori, iar animalele sunt adevărații stăpâni”, a scris un alt comentator.

