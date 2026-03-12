Mesaje misterioase, codate în limba persană sunt transmise zilnic prin unde radio în Iran

Un cod secret transmis prin radio de la începutul războiului Iran-Irak a devenit semnul intrigant al unei bătălii invizibile dintre serviciile de informații americane, iraniene și israeliene. O secvență aparent aleatorie de numere, punctată de cuvântul „tavajjoh ”, care înseamnă „atenție” în persană, se repetă zilnic la 5:30 și 21:30, ora iraniană, și durează aproximativ o oră și jumătate de fiecare dată, potrivit Le Figaro.

Potrivit unor foști agenți americani aceste transmisii sunt probabil o măsură de urgență care permite Washingtonului să mențină contactul cu agenții săi de la sol. Cu toate acestea, la treisprezece zile de la începerea atacurilor aeriene americano-israeliene, codul rămâne nedescifrat.

Sistemul de spionaj prezintă avantaje majore

Acest sistem de spionaj, cunoscut sub numele de „stație numerică”, are trei avantaje majore. Primul este că codul este transmis prin radio cu unde scurte, capabil să călătorească pe distanțe foarte lungi, uneori chiar peste continente, datorită reflexiei semnalelor în atmosferă. Al doilea avantaj este fiabilitatea: aceste mesaje nu depind de nicio infrastructură modernă. După cum a explicat pentru Financial Times John Sipher, fost instructor senior în programul clandestin al CIA și antrenat în utilizarea acestor stații digitale: „ Dacă internetul sau serviciile telefonice se întrerup, aveți în continuare o modalitate de a contacta sursele”.

Al treilea avantaj este că codul este ilizibil. Această criptografie, folosită încă din timpul Războiului Rece, permite transmiterea unui mesaj codificat către cineva care deține un decodor, adesea numit „unică folosință ”. Oricine poate asculta transmisia radio, dar numai persoana care deține cheia îi poate înțelege conținutul. „Cheile numerice utilizate sunt complet aleatorii. Este imposibil să le găsești prin calcule sau forță brută ”, explică John Sipher. „Și chiar dacă se găsește răspunsul, acesta nu este neapărat de înțeles.”

Primul mesaj codificat, difuzat după primele bombardamente americane

În Iran, primul mesaj codificat a fost difuzat la douăsprezece ore după primele bombardamente americane, pe 27 februarie 2026. Începând cu 4 martie, semnalul a început să fie bruiat de un scârțâit cacofonic de interferențe electronice, făcând numerele practic inaudibile. Transmisia inițială a fost întreruptă pentru o perioadă înainte de a se comuta pe o altă frecvență de unde scurte.

Au apărut apoi mai multe teorii. Membrii Priyom, un grup de monitorizare a undelor scurte, au triangulat locația aproximativă a semnalului calculând timpul necesar propagării sale pentru a ajunge la diferiți receptoare. Rezultatele indică Europa de Vest ca fiind probabila origine. Limba folosită, persana, sugerează că mesajul este destinat Iranului, probabil agenților americani care operează sub acoperire acolo, au explicat experții pentru Financial Times.

CIA trebuie să recurgă la metode tradiționale, precum radioul

Iranul este una dintre țările în care Statele Unite sunt cel mai greu de infiltrat în scopuri de informații, în mare parte din cauza absenței unei ambasade americane. Acest lucru ar putea explica de ce CIA trebuie să recurgă la metode tradiționale, precum radioul, pentru a-și menține rețelele. „Dacă ați lucrat cu Iranul sau Coreea de Nord, aceste metode nu sunt neobișnuite ”, notează John Sipher. „Nu este o coincidență că acest lucru a început în ziua în care a izbucnit războiul”, subliniază Chris Simmons, un fost agent de contrainformații american care a petrecut ani de zile urmărind spioni folosind aceste stații în Cuba.