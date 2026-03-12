Forțele aeriene israeliene au atacat o bază nucleară din Iran

Potrivit Reuters,Taleghan este o instalație din complexul militar Parchin, situat la aproximativ 30 de kilometri sud-est de Teheran. Încă de la începutul războiului dintre SUA și Israel cu Iranul, Donald Trump a declarat că unul dintre obiectivele sale militare a fost acela de a împiedica Iranul să dobândească o armă nucleară, relatează The Guardian.

Teheranul a insistat mult timp că programul său nuclear are scopuri civile, dar în 2002 au fost descoperite două situri nedeclarate, pentru îmbogățirea uraniului și producția de plutoniu cu apă grea, ceea ce a stârnit suspiciuni.

Săptămâna trecută că a fost atacată o altă bază nucleară

Armata israeliană a declarat că serviciile de informații ale IDF au stabilit că complexul Taleghan a fost utilizat de Teheran pentru a dezvolta arme și a efectua experimente în cadrul programului Amad, un proiect științific iranian care viza dezvoltarea de arme nucleare și despre care se crede că s-a încheiat în 2003.

Armata israeliană a anunțat săptămâna trecută că a atacat Minzadeheian, un alt sit nuclear din Iran, unde, potrivit unor surse, oamenii de știință dezvoltă în secret o componentă cheie pentru arme nucleare.