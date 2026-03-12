Războiul din Iran scumpește energia în Europa. Economiștii: o criză ca în 2022 este puțin probabilă

Analiștii spun însă că actualul context economic este diferit de cel din 2022, când invazia Rusiei în Ucraina a provocat o criză energetică majoră, potrivit unei analize CNBC. Atunci, petrolul a depășit 120 de dolari pe baril, prețurile gazelor au explodat, iar inflația din zona euro a atins un nivel record de aproximativ 9%.

Prețurile energiei rămân instabile

Petrolul Brent, reperul global al pieței, s-a retras de la aproape 120 de dolari pe baril după ce Agenția Internațională pentru Energie a decis să elibereze 400 de milioane de barili din rezervele strategice.

Și gazele europene au coborât de la maximul ultimilor trei ani, de peste 63 de euro pe megawatt-oră, revenind sub pragul de 50 de euro/MWh.

Contextul economic, diferit față de 2022

James Smith, economist la ING, spune că reacția inițială a piețelor energetice este „straniu de similară” cu începutul războiului din Ucraina, dar condițiile economice globale nu mai sunt aceleași.

„Criza energetică din 2022 a lovit o economie globală deja vulnerabilă la inflație, cu lanțuri de aprovizionare fracturate și o cerere puternică după pandemie. Astăzi, aceste presiuni sunt mult mai reduse”, a explicat el.

Europa și-a diversificat sursele de energie

În ultimii ani, Europa și-a redus puternic dependența de gazul rusesc, apelând la gaz natural lichefiat și la noi furnizori.

Michael Lewis, directorul general al companiei energetice germane Uniper, spune că grupul și-a diversificat aprovizionarea cu gaze din Norvegia, SUA, Canada, Australia și Azerbaidjan.

„Nu am vrut să repetăm dependența de o singură sursă, cum era Gazprom”, a spus el.

Impactul asupra inflației

Economiștii estimează că, dacă perturbările energetice se vor calma în câteva săptămâni, inflația din zona euro ar putea crește temporar de la aproximativ 1,9% la circa 2,5%.

Nivelul ar putea întârzia reducerile de dobândă ale unor bănci centrale, dar nu ar declanșa o criză inflaționistă similară celei din 2022.

Piețele rămân prudente

Strategii financiari spun că instabilitatea prețurilor la petrol și gaze reflectă incertitudinea legată de evoluția conflictului din Orientul Mijlociu. „Europa trebuie să se asigure că scenariul din 2022–2023 nu se repetă”, a avertizat Geoff Yu, strateg de piață la grupul financiar american BNY.

Analiștii spun totuși că, datorită diversificării aprovizionării și unui context economic diferit, Europa este astăzi mai bine pregătită pentru a face față unui nou șoc energetic.