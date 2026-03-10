Prima pagină » Știrile zilei » Prețul petrolului scade cu peste 6% după ce Trump a anunțat că războiul din Orient este aproape de final

Prețurile petrolului au scăzut marți cu peste 6% după ce președintele Donald Trump a declarat că războiul împotriva Iranului s-ar putea încheia în curând, reducând temerile privind prelungirea aprovizionării globale energetice, notează Reuters.
Radu Mocanu
10 mart. 2026, 06:48, Economic

Cotațiile petrolului Brent au scăzut cu 6.51 dolari, sau 6.6%, până la 92.45 dolari pe baril. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a coborât cu 6.12 dolari, sau 6.5%, ajungând la 88.65 dolari pe baril, informează Reuters

Scăderea de marți vine după ce prețurile petrolului depășiseră pragul de 100 de dolari pe baril și atinseseră maxime de peste patru ani. Luni, prețul Brent a urcat până la 119.50 dolari pe baril, iar WTI la 119.48 dolari, cel mai ridicat nivel din 2022. 

Președintele american a declarat luni că războiul împotriva Iranului este „aproape încheiat” și că operațiunile militare ale Washingtonului avansează mai rapid decât estimările inițiale. De asemenea, Trump a amenințat că Iranul „va fi lovit de douăzeci de ori mai puternic” dacă blochează tranzitul de petrol prin Strâmtoarea Hormuz. 

Garda Revoluționară Islamică a transmis că Teheranul „va decide când se va încheia războiul” și a avertizat: „Iranul nu va permite exportul niciunui litru de petrol din regiune”. 

De asemenea, prețurile petrolului au fost influențate și de discuțiile din Washington privind posibila relaxare a sancțiunilor petroliere împotriva Rusiei. 

 

