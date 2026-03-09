Iranul lansează acuzații grave la adresa SUA: „Vor să ne împartă teritoriul”

Declarațiile au fost relatate de Al Jazeera și vin pe fondul intensificării confruntărilor dintre Iran și alianța formată din SUA și Israel.

Într-o conferință de presă susținută luni, Baghaei a declarat că „planul este clar” și că Washingtonul ar încerca să încalce suveranitatea Iranului pentru a intra „ilegal în posesia bogățiilor petroliere”. Declarațiile au fost făcute la scurt timp după ce Adunarea Experților din Iran l-a numit pe Mojtaba Khamenei noul lider suprem, succedându-i tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei.

Oficialul iranian a mai susținut că SUA și Israel au încălcat „toate normele și practicile internaționale” prin atacul militar concentrat lansat la 28 februarie împotriva Iranului. Baghaei a subliniat că obiectivul ar fi „înfrângerea poporului iranian” și subminarea statalității țării, fără a preciza clar dacă acuzațiile vizează în mod egal ambele state.

Declarațiile senatorului Lindsey Graham

Reacția Teheranului vine după comentariile senatorului republican Lindsey Graham, un aliat al președintelui Donald Trump. Într-un interviu acordat Fox News, Graham a calificat intervenția militară împotriva Iranului drept „o investiție bună”, afirmând că, după căderea regimului de la Teheran, SUA vor obține beneficii economice majore din petrol.

Senatorul a susținut că atacurile se vor intensifica și a menționat importanța strategică a Strâmtorii Hormuz, în contextul creșterii prețurilor la petrol. Graham a făcut și o paralelă cu Venezuela, unde fostul președinte Nicolas Maduro ar fi fost înlăturat cu sprijin american. El a afirmat că Iranul și Venezuela dețin împreună 31% din rezervele mondiale de petrol, ceea ce ar reprezenta „coșmarul Chinei”.