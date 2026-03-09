Procurorul general din Teheran anunță că vrea să îi pună sub acuzare pe Trump și Netanyahu

Ali Salehi, procurorul general și revoluționar din Teheran, a anunțat depunerea unei plângeri penale împotriva lui Donald Trump, Benjamin Netanyahu și împotriva „tuturor celor care au ordonat, cauzat, executat, partenerilor, adjuncților și facilitatori ai acțiunilor penale legate de atacurile recente asupra teritoriului Republicii Islamice Iran”, relatează Iran International și presa arabă.

Conform raportului, procurorul general iranian a depus plângerea penală la Parchetul pentru Afaceri Internaționale din Teheran și au fost emise ordinele necesare pentru intentarea unui proces și efectuarea anchetelor preliminare în acest sens.

În paralel, în Iran se desfășoară manifestații ample de susținere a noului lider suprem iranian. Iar Găzile Revoluționare iraniene jură răzbunare.

Sardar Jabari, consilier al comandantului suprem al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, a declarat: „Ca o persoană informată, spun că suntem pregătiți pentru un război de zece ani cu America, cel puțin zece ani!”.