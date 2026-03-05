China vrea să medieze conflictul din Orientul Mijlociu și trimite un emisar special

Guvernul din China a anunțat că intenționează să trimită un emisar în Orientul Mijlociu pentru a încerca să faciliteze dialogul între părțile implicate în conflict.
Decizia chinezilor a venit în cea de-a cincea zi a războiului declanșat după atacurile aeriene lansate de Statele Unite și Israel asupra Iran.
Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul de externe chinez Wang Yi. Mesajul a fost transmis în timpul unei convorbiri telefonice cu ministrul de externe al Arabia Saudită, prințul Faisal bin Farhan Al Saud. Informația apare într-un comunicat publicat de Ministerul chinez de Externe.
Autoritățile de la Beijing nu au anunțat încă numele emisarului și nici lista statelor din regiune care vor intra în programul vizitelor diplomatice.
China menține relații apropiate cu Iranul și a susținut în repetate rânduri dreptul Teheranului de a-și apăra suveranitatea. În același timp, oficialii chinezi au cerut Statelor Unite și Israelului să oprească acțiunile militare care au dus la tensiunile din regiune.
În declarația oficială, Wang Yi a menționat rolul pe care Beijingul dorește să îl joace în această criză: „Beijingul «a fost întotdeauna» o forță pro-pace și este dispus să continue să joace un rol constructiv”.
Acesta a transmis și un apel direct către toate statele implicate în conflict. „China îndeamnă insistent toate părțile (…) să revină la dialog și negocieri cât mai curând posibil și să împiedice o nouă escaladare a tensiunilor”, a adăugat Wang Yi.