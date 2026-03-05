Prima pagină » Știri externe » Qatar mută temporar locuitorii din apropierea ambasadei SUA din Doha, pe fondul tensiunilor

Qatar mută temporar locuitorii din apropierea ambasadei SUA din Doha, pe fondul tensiunilor

Qatar a decis să evacueze temporar oamenii care locuiesc lângă ambasada SUA din Doha, ca măsură de siguranță.
Qatar mută temporar locuitorii din apropierea ambasadei SUA din Doha, pe fondul tensiunilor
Nițu Maria
05 mart. 2026, 03:31, Știri externe

Autoritățile din Qatar au decis evacuarea locuitorilor care trăiesc în apropierea ambasadei Statelor Unite din capitala Doha, relatează The Guardian și CNN.

Măsura este temporară și vine ca răspuns la situația tensionată din regiunea Golfului, în contextul conflictului care implică Iran, Statele Unite și Israel.

Anunțul a venit joi dimineață din partea Qatar Ministry of Interior. Instituția a precizat că relocarea oamenilor din zonă reprezintă o măsură de siguranță, adoptată pentru a reduce orice risc asupra populației civile din apropierea reprezentanței diplomatice americane.

Autoritățile au transmis că persoanele afectate au primit alternative de cazare în alte zone.

„Li s-au oferit locuințe adecvate ca parte a măsurilor preventive necesare”, a precizat ministerul din Qatar într-un comunicat citat de Reuters.

Decizia vine după ce prim-ministrul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, a declarat miercuri că Doha „a respins categoric” afirmația conform căreia atacurile Iranului asupra regiunii au vizat interesele SUA, și nu Qatarul, scrie Sky News.

El a spus Iranului să oprească imediat atacurile și a subliniat că Qatarul se va confrunta cu orice agresiune având în vedere „dreptul său la autoapărare”.

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, adresase anterior o declarație „liderilor respectați ai țărilor noastre prietene și vecine”, spunând că „respectăm suveranitatea voastră”.

Iranul a lansat mai multe acțiuni militare drept răspuns la campania de atacuri aeriene executate de Statele Unite și Israel asupra unor obiective iraniene.

Potrivit informațiilor disponibile, operațiunile iraniene au vizat baze militare americane din regiune, reprezentanțe diplomatice și unele elemente de infrastructură civilă.

Aceste atacuri fac parte din seria de represalii pe care Teheranul le consideră un răspuns necesar la ofensiva aeriană.

De la începutul conflictului, violențele au provocat victime în mai multe state din jurul Golfului Persic. Bilanțul actual indică treisprezece morți, dintre care șapte civili.

