Arabia Saudită anunță interceptarea a trei rachete de croazieră în apropierea orașului Al-Kharj

Arabia Saudită a anunțat că a distrus trei rachete de croazieră lângă orașul Al-Kharj, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.
Nițu Maria
05 mart. 2026, 02:41, Știri externe

Autoritățile din Arabia Saudită au anunțat joi că sistemele de apărare ale țării au distrus trei rachete de croazieră în apropierea orașului Al-Kharj, situat în zona centrală a regatului, scrie BBC News.

Incidentul a avut loc în a șasea zi a conflictului din Orientul Mijlociu, care continuă să provoace tensiuni în regiune.

Ministerul Apărării saudit a transmis informația printr-un mesaj publicat pe platforma X, unde a precizat că sistemele militare au reacționat rapid și au neutralizat proiectilele înainte ca acestea să ajungă la ținte.

„Trei rachete de croazieră au fost interceptate şi distruse în afara oraşului al-Kharj”, a declarat Ministerul Apărării pe X.

În același timp, situația de securitate din regiune rămâne subiect de discuție între liderii internaționali. Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a avut miercuri o convorbire telefonică cu ministrul de externe al Arabiei Saudite, prințul Faisal bin Farhan Al Saud. Discuția a vizat atât atacurile recente, cât și evoluțiile din Orientul Mijlociu.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, oficialul american a mulțumit autorităților saudite pentru reacția lor după atacul care a vizat sediul ambasadei Statelor Unite din capitala saudită.

„Secretarul şi-a exprimat recunoştinţa pentru răspunsul Arabiei Saudite la atacul asupra ambasadei SUA din Riad”, a declarat purtătorul de cuvânt, Tommy Pigott.

Atacul asupra clădirii ambasadei americane a fost condamnat anterior de Ministerul Afacerilor Externe al Arabiei Saudite, care a criticat acțiunea atribuită Iranului.

În timpul discuției telefonice, cei doi oficiali au analizat situația de securitate din regiune și riscurile generate de tensiunile care cresc de la o zi la alta.

