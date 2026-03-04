Prima pagină » Sport » ATP repatriază jucătorii turneului Challenger de la Fujaïrah. Un român, printre participanți

Turneul ATP Challenger organizat la Fujaïrah, în Emiratele Arabe Unite, a fost anulat după ce competiția fusese suspendată marți, în urma unor atacuri iraniene asupra portului orașului, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Tenismenul român Adrian Boitan se afla printre participanți.
sursa foto: ATP Challenger
Petre Apostol
04 mart. 2026, 12:58, Sport

Potrivit informațiilor publicate miercuri, ATP a pus la punct o soluție pentru evacuarea tuturor jucătorilor și antrenorilor prezenți la turneu.

Un zbor charter va decola joi seară, din Muscat, capitala Omanului, cu destinația Milano, Italia. Aeronava, un Boeing 737 cu 90 de locuri, va face o escală tehnică în Egipt.

Transportul până la Muscat va fi asigurat pe cale rutieră, distanța dintre Fujaïrah și capitala Omanului fiind de aproximativ 340 de kilometri, parcurși în circa patru ore. Plecarea este programată pentru joi dimineață.

Potrivit reprezentanților circuitului ATP Challenger, costurile zborului vor fi suportate integral de ATP, fără cheltuieli pentru sportivi. Odată ajunși la Milano, jucătorii își vor organiza individual continuarea deplasării către destinațiile finale.

Printre sportivii afectați de această situație se numără și românul Adrian Boitan, singurul jucător din țara noastră aflat pe tabloul principal al competiției.

Situat pe locul 286 ATP, Boitan câștigase ultimul turneu la care participase, de categorie ITF 25. Competiția se disputase în Antalya, Turcia, în luna februarie.

