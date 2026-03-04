Prima pagină » Sport » Video cu momentul accidentului produs de Kader Keita. Vedeta Rapidului ar fi lovit o femeie de 68 de ani și ar fi părăsit locul faptei

Au apărut primele imagini din momentul producerii accidentului în care a fost implicat Kader Keita, mijlocașul celor de la Rapid București. Filmarea este preluată de la ProSport și surprinde secvențe din impactul violent petrecut marți dimineață.
04 mart. 2026, 10:58, Sport

Kader Keita a fost implicat în jurul orei 05:50 într-un accident rutier produs pe strada Gherghiței, în zona Colentina, București. Fotbalistul ar fi lovit o femeie în vârstă de 68 de ani chiar pe trecerea de pietoni, după care ar fi părăsit locul accidentului fără să se prezinte imediat la Poliție.

Victima a fost transportată de urgență la Spitalul de Urgență Floreasca, cu multiple leziuni, starea sa fiind gravă. La câteva ore după incident, Keita a fost identificat de polițiști și reținut.

Momentul impactului, surprins de camerele de supraveghere

Imaginile preluate de la ProSport, obținute dintr-o cameră de supraveghere din zonă, arată cum autoturismul condus de fotbalist se apropie de trecerea de pietoni cu viteză. Potrivit informațiilor apărute în presă, limita legală în zonă este de 50 km/h, iar mașina nu pare să reducă viteza în apropierea marcajului pietonal.

Femeia traversa regulamentar, însă, cu doar câteva secunde înainte, un alt autovehicul care circula din sens opus nu i-ar fi acordat prioritate. În momentul în care autoturismul ajunge în dreptul trecerii, impactul este extrem de violent, iar victima este proiectată la distanță.

Pe imagini se observă și un martor aflat în apropiere, cel mai probabil persoana care a apelat 112 imediat după producerea accidentului.

Reținut pentru 24 de ore

Kader Keita a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de miercuri să fie prezentat la Judecătoria Sectorului 2, unde magistrații vor decide dacă se impune arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului. Starea femeii rămâne gravă, medicii urmând să decidă conduita medicală în funcție de evoluția acesteia.

Kader Keita evoluează pe postul de mijlocaș și este considerat unul dintre oamenii de bază ai formației giuleștene, pentru care a bifat peste 30 de meciuri în actualul sezon.

Reacția oficială a Rapidului

În cursul serii de marți, Rapid București a transmis un comunicat oficial prin care confirmă că a luat act de informațiile apărute și că așteaptă finalizarea anchetei.

„Clubul a luat la cunoștință informațiile apărute în spațiul public privind implicarea jucătorului nostru, Kader Keita, într-un accident rutier, caz aflat în prezent în ancheta autorităților.

Dorim să subliniem faptul că, în acest moment, vorbim despre o investigație în curs, iar toate demersurile sunt gestionate de către autoritățile competente.  Până la clarificarea completă a cazului, nu putem adopta o poziție definitivă și nu se vor decide măsuri disciplinare.

Jucătorul a fost îndemnat să colaboreze pe deplin cu autoritățile și să ofere tot sprijinul necesar pentru clarificarea situației, iar clubul va monitoriza evoluția cazului și vom comunica public orice informație oficială relevantă”, au transmis oficialii giuleșteni.

Parcursul lui Keita în România

Ivorianul a ajuns în România în 2024, când a semnat cu CFR Cluj, iar ulterior a fost transferat definitiv de Rapid, după o perioadă de împrumut. De-a lungul carierei a mai evoluat pentru formații precum Ajaccio B, Lille B, KVC Westerlo, FC Sion și Sivasspor.

În 2021, Keita a făcut parte din lotul Coastei de Fildeș la Jocurile Olimpice, unde africanii au ajuns până în sferturile de finală.

