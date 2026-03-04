Video cu momentul accidentului produs de Kader Keita. Vedeta Rapidului ar fi lovit o femeie de 68 de ani și ar fi părăsit locul faptei

Kader Keita a fost implicat în jurul orei 05:50 într-un accident rutier produs pe strada Gherghiței, în zona Colentina, București. Fotbalistul ar fi lovit o femeie în vârstă de 68 de ani chiar pe trecerea de pietoni, după care ar fi părăsit locul accidentului fără să se prezinte imediat la Poliție.

Victima a fost transportată de urgență la Spitalul de Urgență Floreasca, cu multiple leziuni, starea sa fiind gravă. La câteva ore după incident, Keita a fost identificat de polițiști și reținut.

Momentul impactului, surprins de camerele de supraveghere

Imaginile preluate de la ProSport, obținute dintr-o cameră de supraveghere din zonă, arată cum autoturismul condus de fotbalist se apropie de trecerea de pietoni cu viteză. Potrivit informațiilor apărute în presă, limita legală în zonă este de 50 km/h, iar mașina nu pare să reducă viteza în apropierea marcajului pietonal.

Femeia traversa regulamentar, însă, cu doar câteva secunde înainte, un alt autovehicul care circula din sens opus nu i-ar fi acordat prioritate. În momentul în care autoturismul ajunge în dreptul trecerii, impactul este extrem de violent, iar victima este proiectată la distanță.

Pe imagini se observă și un martor aflat în apropiere, cel mai probabil persoana care a apelat 112 imediat după producerea accidentului.

Reținut pentru 24 de ore

Kader Keita a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de miercuri să fie prezentat la Judecătoria Sectorului 2, unde magistrații vor decide dacă se impune arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului. Starea femeii rămâne gravă, medicii urmând să decidă conduita medicală în funcție de evoluția acesteia.