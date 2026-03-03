Este Salvador Caragea cel mai potrivit pentru funcția de la Sadu? Miruță: „Sub nicio formă”, dar are curaj

Numirea lui Salvador Caragea în funcția de administrator special la Uzina Mecanică Sadu a stârnit proteste și critici vehemente din partea partenerilor de coaliție. Întrebat dacă acesta este cel mai bun specialist pe care l-ar fi putut găsi pentru acest domeniu, Miruță a răspuns:

„Nu, sub nicio formă [nu este cel mai bun specialist]. Să știți că omul a aplicat acolo. Eu nu vă spun [că era cel mai bun dintre cei care au ales], eu vă spun că, raportat la situația de la Uzina Mecanică Sadu, unde trebuie, pentru o sumă foarte mică de bani, cineva să aibă curaj să intre și să spargă grupurile care sunt foarte închegate acolo”, a declarat Miruță, marți, la Digi24.

Referitor la controversele și procesele pierdute de Caragea în trecut, ministrul a precizat că, pentru moment, acestea sunt doar suspiciuni neverificate oficial care să împiedice activitatea curentă.

„Grupurile mafiote nu se curăță în România cu mănușile albe și cu creionul ascuțit din birou, nelăsându-te pur și simplu să intri acolo. Se curăță cu cineva care are disponibilitate să facă lucrurile astea. Dacă se va demonstra că nu are disponibilitate, înseamnă că a fost o decizie greșită și se va schimba. Nu sunt decizii din astea înțepenite în statul român”, a explicat acesta.

În ciuda presiunilor politice din partea PNL și PSD pentru destituirea imediată a lui Caragea, ministrul își menține sprijinul: „Hoții care sunt prinși, de obicei, strigă împotriva celor care i-au prins”.

Sursa video: Digi24