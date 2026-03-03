Război în Orientul Mijlociu, ziua 4. Israel a intrat cu trupe la sol în sudul Libanului și atacă în Iran. IRGC lovește ambasada SUA din Riad, câmpuri petroliere și baze SUA. Trump: „Iran vrea să vorbească. Am spus: prea târziu”

Noi bombardamente asupra Teheranului

Bombardamente intense au loc asupra capitalei iraniene. IDF a anunțat că a început o nouă serie de lovituri asupra Teheranului.

Rusia susține că a pierdut legătura cu conducerea centralei nucleare din Bushehr din Iran. Avea sute de ruși înăuntru

Operațiunea militară a SUA și a Israelului împotriva Iranului nu a afectat activitatea centralei nucleare de la Bushehr din Republica Islamică, a anunțat Rosatom.

Rosatom menține o legătură constantă cu centrala nucleară de la Bushehr și situația din cadrul echipei este una calmă și controlată, a declarat Alexey Likhachev, directorul Rosatom.

Totuși, 639 de angajați ruși au rămas la centrala nucleară de la Bushehr, a declarat Likhachev.

În timpul pauzelor dintre atacurile asupra regiunii, Rosatom urma să evacueze 150-200 de angajați rămași la centrala nucleară de la Bushehr, a declarat Likhachev.

Legătura cu conducerea industriei nucleare din Iran a fost complet pierdută, a anunțat Likhachev.

Un atac asupra centralei nucleare de la Bushehr, unde sunt depozitate 70 de tone de combustibil și 210 de tone de combustibil nuclear uzat, ar provoca o catastrofă la nivel regional, mai spune șeful Rosatom.

Președintele Iranului afirmă că țara continuă să funcționeze după bombardarea biroului său

Președintele iranian Masoud Pezeshkian afirmă că țara sa „nu s-a oprit” după bombardarea biroului său în timpul nopții.

Într-o postare pe Z, Pezeshkian a declarat că unele puteri au fost delegate provinciilor Iranului în timpul luptelor.

„Suntem în contact direct cu guvernatorii. Situația este excepțională, dar țara nu s-a oprit. Activitățile în curs continuă în toată țara”, se arată în mesajul său, potrivit Sky News.

Mesajul său vine după ce armata israeliană a declarat că a atacat centrul de comandă „cel mai important și central” din Teheran – care include și biroul prezidențial.

Iranul anunță că fiul lui Khamenei trăiește. Israel sugerase că este mort

Hojjat al-Islam și musulmanin Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem al revoluției, este în stare de sănătate completă

Conform unor informații sigure primite de agenția de știri Mehr, contrar zvonurilor mass-mediei sioniste, domnul Hojjat al-Islam și musulmanin Seyed Mojtaba Khamenei, fiul liderului martir al revoluției, se află în stare de sănătate completă și în prezent se ocupă de problemele martirilor familiei, gestionează afacerile, oferă consultanță și analizează probleme importante ale țării.

ONU: Bombardamentul de la școala de fete din Iran ar putea fi considerat crimă de război

Biroul ONU pentru Drepturile Omului a cerut o anchetă după atacul asupra unei școli de fete din Iran, soldat cu aproape 200 de morți, afirmând că situația ar putea fi considerată drept „crimă de război”.

„Răspunderea de a investiga atacul revine forțelor care au comis atacul”, a declarat Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, într-un comunicat emis la Geneva și preluat de DPA.

„Le cerem să facă publice concluziile și să asigure răspunderea și despăgubirea victimelor.”

Autoritățile iraniene au declarat că cel puțin 168 de fete cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani au fost ucise într-un atac asupra unei școli primare, sâmbătă dimineață, alături de 26 de profesori și patru părinți.

Statele Unite au lansat în Iran un nou model de dronă sinucigașă

Un nou tip de dronă americană a fost lansat asupra Iranului, la opt luni după ce modelul a fost prezentat la Pentagon, informează Sky News.

Drona se număra printre proiectele dezvoltate de zeci de companii concurente prezentate lui Pete Hegseth, secretarul apărării al SUA, în curtea interioară a Pentagonului, vara trecută.

Denumită drona LUCAS, sau Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (Sistem de atac de luptă fără pilot, cu cost redus), arma produsă de SpektreWorks din Arizona a fost ea însăși modelată după tipul de dronă Shahed dezvoltat de Iran.

Omanul interceptează două drone

Două drone au fost interceptate în regiunea sud-vestică Dhofar din Oman, potrivit agenției de presă de stat, Oman News Agency.

O a treia dronă s-ar fi prăbușit în apropierea portului Salalah, cel mai mare port din Oman, situat tot în sud-vestul țării.

Potrivit agenției, nu au existat victime.

Regatul Unit consideră trimiterea unei nave de război în Cipru

Regatul Unit ia în considerare trimiterea unei nave de război spre Cipru, pentru a sprijini apărarea unei baze a Forțelor Aeriene Regale, împotriva amenințării unui atac cu drone și rachete iraniene.

Nava britanică care ar urma să fie trimisă în Cipru este HMS Duncan, un distrugător de tip 45, singurul echipament din arsenalul britanic capabil să doboare rachete balistice, notează Sky News.

Cu toate acestea, surse din Guvernul britanic afirmă că „nimic nu este confirmat încă”.

Potrivit The Times, Ministerul Apărării din Marea Britanie intenționează să desfășoare nava HMS Duncan în regiune, pe fondul escaladării conflictului dintre Donald Trump și Iran.

IDF a bombardat „cel mai important centru de comandă” din Teheran

Israelul afirmă că a atacat „cel mai important” centru de comandă din Iran în timpul atacurilor asupra Teheranului de aseară.

Armata israeliană afirmă că „numeroase muniții” au fost aruncate asupra biroului prezidențial și asupra clădirii care găzduiește Consiliul Suprem de Securitate Națională.

„Complexul de conducere al regimului terorist este unul dintre cele mai bine securizate obiective din Iran și se întinde pe mai multe străzi în inima Teheranului (…) atacarea lui amplifică pagubele asupra continuității funcționale a sistemelor de comandă și control ale regimului”, a transmis armata israeliană.

Agenția de Energie Atomică confirmă atacurile asupra centralei nucleare din Natanz

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a confirmat că unele clădiri de acces în instalația nucleară Natanz din Iran au fost avariate parțial.

„Pe baza celor mai recente imagini din satelit disponibile, AIEA poate confirma acum că au fost înregistrate unele avarii recente la clădirile de acces ale uzinei subterane de îmbogățire a combustibilului de la Natanz (FEP) din Iran.”, scrie agenția pe X.

AIEA a transmis că nu sunt așteptate consecințe radiologice și că nu a fost observat un impact suplimentar asupra uzinei, care fusese grav avariată în conflictul din iunie.

Instalația de la Natanz a fost una dintre principalele ținte în războiul anterior de 12 zile dintre Israel și Iran, din iunie 2025.

Port din Oman, vizat de un atac cu drone

Portul Duqm din Oman a fost ținta mai multor drone, dintre care una a lovit un rezervor de combustibil, potrivit agenției de presă de stat a țării.

Nu au fost raportate victime.

Bilanțul victimelor în Iran a crescut la 787 de morți

Semiluna Roșie iraniană a raportat că bilanțul deceselor în urma atacurilor americano-israeliene din țară a crescut la 787.

Potrivit evaluărilor serviciilor de informații israeliene, peste 1.000 de membri ai Gărzilor Revoluționare au fost uciși până acum în atacul comun asupra teritoriului iranian.

Armata libaneză se retrage după incursiuni israeliene de-a lungul frontierei

Armata libaneză s-a retras din cel puțin șapte poziții de-a lungul frontierei, în timp ce armata israeliană avansează, relatează Sky News.

Oficiali libanezi au declarat pentru agenția Reuters că forțele israeliene desfășoară incursiuni în unele zone ale frontierei.

Armata israeliană a anunțat în această dimineață că „operează” în sudul Libanului.

Al Arabiya: Israel a desfășurat o operațiune terestră pe teritoriul Iranului

Postul Al Arabiya transmite că aseară Israel a desfășurat o operațiune terestră pe teritoriul Iranului prin Mossad și forțele speciale.

Armata israeliană a declarat că a ocupat câteva poziții în sudul Libanului

Armata israeliană a transmis că soldații săi „operează în sudul Libanului”.

Armata israeliană a precizat că este vorba despre „o măsură tactică la graniță”, nu despre o operațiune terestră mai amplă în interiorul Libanului.

„IDF lucrează pentru a crea un strat suplimentar de securitate pentru locuitorii din nordul Israelului”, a subliniat armata.

Potrivit ministrului israelian al Apărării, trupele israeliene au fost autorizate să „avanseze și să preia controlul asupra unor poziții suplimentare în Liban”.

Separat, IDF afirmă că este pregătită să acționeze împotriva Iranului „săptămâni întregi”.

Ambasada SUA din Kuweit, închisă pe termen nedeterminat

Ambasada SUA din Kuweit se închide până la noi dispoziții din cauza „tensiunilor regionale în curs”.

„Am anulat toate programările consulare, atât cele obișnuite, cât și cele de urgență. Vom comunica atunci când ambasada își va relua activitatea normală”, a transmis ambasada pe platforma X.

Potrivit relatărilor, ambasada ar fi fost vizată ieri de un atac cu dronă.

Ambasada SUA din Arabia Saudită, închisă după un atac al Iranului

Ambasada SUA la Riad, în Arabia Saudită, a anunțat că anulează toate programările consulare de marți „din cauza unui atac asupra sediului”.

Ambasada SUA a fost lovită într-un atac cu drone iraniene.

Ministerul saudit al Apărării confirmase anterior atacul, precizând că acesta a provocat „un incendiu limitat și pagube materiale minore”.

Mai devreme marți, armata saudită a interceptat și distrus opt drone în apropiere de Riad și de orașul Al Kharj, din centrul țării, potrivit Ministerului Apărării.

Israelul lansează atacuri asupra Teheranului și Beirutului

Israelul a declarat că desfășoară „lovituri simultane la Teheran și la Beirut”.

Loviturile vizează „obiective militare” ale regimului iranian și ale Hezbollah, susținut de Iran, a transmis armata israeliană.

Anterior, armata israeliană a spus că a lovit lansatoare de rachete iraniene și sisteme de apărare antiaeriană.

Între timp, Iranul a continuat să atace aliați ai SUA în Golf, prin atacuri aeriene desfășurate pe parcursul nopții.

Australia declară că dronele iraniene au lovit o bază aeriană din Emiratele Arabe Unite

Dronele iraniene au lovit o instalație militară australiană din Emiratele Arabe Unite, dar nu au existat răniți, a declarat ministrul australian al apărării, conform The Guardian.

Richard Marles a declarat că dronele au lovit baza aeriană Al Minhad, un centru logistic pentru operațiunile Australiei în Orientul Mijlociu, lângă Dubai, în prima noapte a războiului din Iran.

„Avem un număr de australieni care operează de la un sediu pe care îl avem la Al Minhad de mulți, mulți ani”, a declarat Richard Marles, marți, pentru televiziunea australiană Seven Network, citat de AP

„Toți sunt identificați, toți sunt în siguranță. Avem peste 100 de militari în serviciu, de fapt, în tot Orientul Mijlociu, într-o serie de țări, dar majoritatea se află în Emiratele Arabe Unite, iar baza respectivă este foarte importantă pentru noi.”, a declarat el.

Noi alerte de suspiciuni de infiltrare a dronelor în Golan. Hezbollah a confirmat trimiterea anterioară a unor drone

Alerte de suspiciuni de infiltrare a dronelor în mai multe comunități din Golan.

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat anterior că au doborât două drone lansate din Liban. Hezbollah a confirmat că a lansat două drone.

Câte rachete şi drone au interceptat până acum ţările din Golf

Emiratele Arabe Unite au interceptat 169 dintre cele 182 de rachete detectate, restul aterizând în mare, conform CNN. Totodată, au doborât 645 de drone, în timp ce alte 44 au atins teritoriul țării, potrivit Ministerului Apărării.

Bahrain a raportat interceptarea a 70 de rachete și 76 de drone, conform presei de stat, citând Comandamentul General al Forțelor de Apărare.

Qatar a neutralizat 101 rachete dintr-un total de 104 detectate, precum și 24 din 39 de drone, și a doborât două bombardiere iraniene SU-24, potrivit agenției de știri de stat Qatar News Agency.

Arabia Saudită nu a dezvăluit cifra exactă a rachetelor sau dronelor interceptate.

Totuși, Ambasada SUA din Riad a fost lovită de drone suspectate a fi iraniene, conform a două surse apropiate situației. Ministerul Apărării a precizat ulterior că opt drone au fost interceptate în apropierea orașelor Riad și Al-Kharj.

Israelul ordonă noi evacuări în Liban

Armata israeliană a emis marți noi ordine de evacuare pentru zeci de locații din Liban, scrie The Guardian.

Avertismentul a fost făcut inclusiv pentru locuitorii din două cartiere din sudul Beirutului, pentru a sta departe de mai multe clădiri înainte de o acțiune militară, relatează AFP.

„Avertisment urgent pentru locuitorii din Liban, în special din satele ale căror nume sunt afișate. Pentru siguranța dumneavoastră, trebuie să vă evacuați imediat locuințele”, se arată într-un comunicat al purtătorului de cuvânt al armatei în limba arabă, Avichay Adraee, pe Telegram, care enumeră 50 de locații.

„Sunteți situat în apropierea instalațiilor și intereselor Hezbollah, împotriva cărora IDF va opera în viitorul apropiat”, le-a spus el locuitorilor din cartierele Ghobeiry și Haret Hreik din sudul Beirutului.

Centrele de date Amazon avariate de atacurile cu drone

Amazon Web Service (AWS) declară că se confruntă cu „întreruperi continue ale serviciilor” în Orientul Mijlociu, după ce compania a susținut că trei dintre centrele sale de date au fost afectate de atacurile cu drone, scrie Sky News.

Într-o actualizare de pe site-ul său web, AWS a declarat că două facilități din Emiratele Arabe Unite au fost „lovite direct”, în timp ce „o dronă lovită în imediata apropiere” a unui amplasament din Bahrain a provocat pagube.

„Aceste atacuri au provocat daune structurale, au perturbat furnizarea de energie electrică infrastructurii noastre și, în unele cazuri, au necesitat activități de stingere a incendiilor care au dus la daune suplimentare provocate de apă.”, se arată.

AWS a declarat că lucrează pentru a restabili serviciul, dar a recunoscut că a avut loc o recuperare.

Știrea inițială

La începutul celei de-a patra zile a conflictului din Orientul Mijlociu, izbucnit după ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului, Israelul a anunțat marți că a atacat sediul radioteleviziunii publice din Teheran. Capitala iraniană a fost zguduită de mai multe explozii, potrivit AFP.

Teheranul, care a continuat să țintească statele din Golf unde sunt amplasate baze americane, a declarat că este pregătit pentru un „război de durată”. La rândul lor, Statele Unite au transmis că sunt dispuse să acționeze „până la capăt”, fără a exclude posibilitatea unei intervenții militare terestre.

Cu toate acestea, prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a respins afirmațiile potrivit cărora Statele Unite și Israelul ar intra într-un conflict prelungit cu Iranul, relatează The Times of Israel și The Guardian.

Într-un interviu acordat postului Fox News, Netanyahu a declarat: „Aud că oamenii vă spun că veți avea un război fără sfârșit aici. Nu veți avea un război fără sfârșit pentru că… acest regim terorist din Iran este în punctul său cel mai slab” de la înființarea sa.

De asemenea, Israelul a anunțat că a interceptat două drone care au traversat teritoriul țării din direcția Libanului, au declarat Forțele de Apărare Israeliene marți dimineață devreme.

Iată declarația completă: „În urma sirenelor care au declanșat identificarea unei aeronave ostile la ora 04:43 în zona Galileii de Vest, Forțele Aeriene Israeliene au interceptat două drone care au traversat teritoriul israelian din direcția Libanului. În plus, în urma sirenelor care au declanșat în HaGoshrim la ora 04:37, s-a stabilit că este vorba de o identificare falsă.”

Mai mult, Armata Arabiei Saudite anunțat că a interceptat și distrus opt drone în apropierea capitalei Riad și a orașului central Al Kharj, a anunțat Ministerul Apărării din regat marți dimineață, ora locală, relatează CNN.

Declarația, atribuită purtătorului de cuvânt al ministerului, general-maiorul Turki Al-Maliki, nu a precizat dacă au rezultat pagube sau victime.

Al Kharj se află la aproximativ 85 de kilometri sud-est de Riad. Baza Aeriană Prince Sultan este situată în apropiere. Este o bază aeriană saudită, dar se știe anterior că a găzduit aeronave militare americane.