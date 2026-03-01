Prima pagină » Știri externe » Israelul susține că ofensiva împotriva adversarilor regionali a remodelat Orientul Mijlociu

Israelul afirmă că a remodelat Orientul Mijlociu după eliminarea unor lideri-cheie ai Hamas, Hezbollah și Iranului, inclusiv a Ayatollahului Khamenei.
Sursă foto: Pexels
Bianca Popa
01 mart. 2026, 10:37, Politic

Israel consideră că recenta sa campanie militară a schimbat fundamental echilibrul din Orientul Mijlociu, potrivit CNN.

În ultimii doi ani, a vizat și a eliminat în mod repetat adversari regionali de rang înalt. Oficialii susțin că strategia a urmărit destructurarea a ceea ce Iranul numește „Axa Rezistenței”.

Conduceri regionale decimate

Operațiunile israeliene au lovit ținte din Gaza, Liban, Yemen și Iran. Acțiunile militare au variat de la dispozitive ascunse la rachete de precizie și bombe penetrante. Conducerile Hamas, Hezbollah și ale rebelilor houthi au fost grav slăbite.

Israelul afirmă acum că ofensiva a culminat cu uciderea Ayatollahului Ali Khamenei. Oficialii îl descriu drept figura centrală care lega alianța regională. Moartea sa ar reprezenta, susțin aceștia, eliminarea elementului-cheie al acestei axe.

Fostul lider sirian Bashar al-Assad nu mai este nici el la putere. Acesta se află în exil la Moscova, după ani de conflict în Siria.

Un moment de forță fără precedent

Liderii israelieni spun că țara a părut rareori mai puternică din punct de vedere militar. Ei susțin că descurajarea a fost restabilită pe mai multe fronturi. Susținătorii descriu momentul drept un vârf strategic.

Totuși, analiștii avertizează că situația regională rămâne imprevizibilă. Vidurile de putere pot genera la fel de ușor instabilitate ca și securitate.

Un viitor incert în Iran

Imaginile distribuite pe rețelele sociale din Iran arată atât momente de celebrare, cât și de doliu. Țara pare divizată în reacția la ultimele evoluții. Observatorii se tem de o perioadă prelungită de incertitudine politică.

