Războiul din Orientul Mijlociu: Fiul lui Khamenei, considerat succesor, a fost eliminat / 40 de zile de doliu național și numirea conducerii interimare astăzi / Trump amenință Iranul

UPDATE Prințul moștenitor saudit i-a cerut lui Trump un atac militar asupra Iranului

Moștenitorul tronului saudit, Mohammed bin Salman, a avut recent convorbiri telefonice frecvente cu Donald Trump și l-a îndemnat să lanseze o operațiune militară împotriva Iranului, potrivit WaPo.

UPDATE Israelul afirmă că „o amplă serie de atacuri” a fost lansată în „inima Teheranului”

Armata israeliană a transmis o scurtă informare cu privire la război. În cadrul operațiunii denumite „Răgetul leului”, armata afirmă că lovește regimul în „inima Teheranului”. „Forțele aeriene, ghidate de serviciile de informații militare, au lansat o serie de atacuri împotriva țintelor regimului terorist iranian din inima Teheranului”, a adăugat armata, potrivit SkyNews.

UPDATE Mesajul unui oficial din Emiratele Arabe Unite pentru iranieni: „Războiul vostru nu este cu vecinii voștri”

Un oficial de rang înalt din Emiratele Arabe Unite a transmis un mesaj tranșant Iranului. „Războiul vostru nu este cu vecinii voștri”, a spus oficialul. În ultimele 24 de ore, armata Iraniană a atacat numeroase ținte militare și civile din mai multe țări din Orientul Mijlociu.

Anwar Gargash, consilier diplomatic al liderului Emiratelor Arabe Unite, a spus că atacurile Iranului din Golf au izolat țara, potrivit Al Jazeera . Totodată, el a avertizat Teheranul să nu-și mai vizeze vecinii, așa cum s-a întâmplat în ultimele ore.

UPDATE Portul din Oman a fost atacat cu drone

Conflictul din Orientul Mijlociu se extinde. Duminică, portul din Oman ar fi fost atacat cu drone iraniene. Un muncitor a fost rănit, iar Ambasada SUA le-a cerut americanilor din Oman să se adăpostească.

Cel puțin două drone au vizat portul Duqm din Oman, anunță Al Jazeera care citează o sursă din domeniul securității. Un muncitor străin a fost rănit după ce una dintre drone a lovit o locuință mobilă a angajaților.

UPDATE Val de atacuri israeliene în Iran, la această oră

Explozii sunt raportate în Teheran dar și în Bandar Abbas.

UPDATE Israelul susține că ofensiva împotriva adversarilor regionali a remodelat Orientul Mijlociu

Israelul afirmă că a remodelat Orientul Mijlociu după eliminarea unor lideri-cheie ai Hamas, Hezbollah și Iranului, inclusiv a Ayatollahului Khamenei.

Israel consideră că recenta sa campanie militară a schimbat fundamental echilibrul din Orientul Mijlociu, potrivit CNN.

În ultimii doi ani, a vizat și a eliminat în mod repetat adversari regionali de rang înalt. Oficialii susțin că strategia a urmărit destructurarea a ceea ce Iranul numește „Axa Rezistenței”.

UPDATE Protestatari uciși în Pakistan după ce au luat cu asalt consulatul SUA

Mai mulți protestatari au fost uciși în Pakistan după ce au luat cu asalt consulatul SUA. Incidentul s-a produs în orașul Karachi. Sute de oameni au participat la atacul asupra clădirii.

Cel puțin zece protestatari au fost uciși și alți 20 au fost răniți după ce au luat cu asalt consulatul SUA, anunță CNN. Clădirea puternic fortificată se află în orașul portuar Karachi din Pakistan.

UPDATE IDF anunță oficial: Ali Khamenei, liderul regimului iranian, a fost eliminat

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat oficial că Ali Khamenei, liderul regimului iranian, a fost eliminat în urma unei operațiuni desfășurate sâmbătă, 28 februarie 2026 (11 Adar 5786).

Potrivit purtătorului de cuvânt al IDF, atacul a fost realizat de forțele aeriene israeliene, în baza unor informații furnizate de Direcția de Informații Militare. Ținta a fost complexul conducerii din centrul Teheranului, unde Khamenei s-ar fi aflat alături de alți oficiali de rang înalt.

Armata israeliană a precizat că operațiunea a fost coordonată de Direcția de Informații Militare, cunoscută sub numele de Aman, în cooperare cu structuri operative ale armatei. Lovitura ar fi fost efectuată cu „directivă precisă”, în urma unei monitorizări atente a țintei.

UPDATE Cine este noul comandant al Gărzilor Revoluționare?

Noul comandant al Gărzilor Revoluționare din Iran, Ahmad Vahidi, este acuzat că a fost implicat într-un atac terorist. El este sancționat de SUA și UE. Fostul comandant al Gărzilor Revoluționare Islamice a fost omorât în timpul atacurilor SUA-Israel de sâmbătă.

Presa israeliană susține că Ahmad Vahidi este considerat unul dintre responsabilii pentru atacul terorist asupra clădirii comunității evreiești din Argentina în anii ’90. De altfel, el este sancționat de State Unite și Uniunea Europeană pentru presupusa implicare în terorism și proliferare nucleară.

UPDATE Fiul lui Ali Khamenei, care ar fi trebuit să urmeze la conducerea Iranului, a fost eliminat

Fiul lui Ali Khamenei , care ar fi trebuit să-i urmeze la conducerea Iranului, Mojtaba Khamenei, a fost de asemenea eliminat, potrivit presei israeliane.

Războiul din Orientul Mijlociu s-a intensificat după uciderea liderului Ali Khamenei.

De asemenea, ministrul apărării iranian și șeful statului major al forțelor armate au fost uciși în atacurile americane și israeliene asupra Iranului de sâmbătă, a confirmat presa de stat iraniană, citată de CNN.

UPDATE Iranul lansează un nou val de atacuri în Orientul Mijlociu

Iranul a lansat un nou val de atacuri cu rachete și drone în Orientul Mijlociu, vizând Israelul și baze americane din regiune.

Iranul a lansat duminică dimineață un nou val de atacuri cu rachete și drone în Orientul Mijlociu. Explozii au fost raportate în mai multe capitale și orașe importante, scrie CNN.

Gardienii Revoluției Islamice au anunțat că au declanșat un „al șaselea val” de lovituri. Țintele ar fi inclus Israelul și baze militare americane din regiune, potrivit agenției Tasnim.

UPDATE Efectele războiului din Orientul Mijlociu. Prețul petrolului ar putea crește brusc

Experții avertizează că prețul petrolului ar putea crește brusc în urma izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu. Situația este agravată de amenințarea Iranului privind blocarea Strâmtorii Ormuz. Piețele internaționale se vor redeschide luni dimineața.

Iranienii au amenințat că vor închide Strâmtoarea Ormuz. Potrivit Sky News, acest lucru ar putea duce prețul petrolului la nivelul înregistrat ultima dată în 2022, atunci când Rusia a invadat Ucraina în 2022.

UPDATE Elon Musk ironizează moartea lui Khamenei: „De încă unul se alege praful”

Miliardarul a scris pe platforma X „Another one bites the dust” (De încă unul se alege praful N.R.)

UPDATE Elita militară a iranului, decimată

Sayyid Abdolrahim Mousavi, șeful statului major al forțelor armate iraniene, a fost, de asemenea, ucis în timpul atacului israeliano-american care a început sâmbătă, a anunțat recent presa de stat iraniană.

Moartea generalului-maior Mousavi vine după ce mai mulți lideri iranieni de rang înalt au fost uciși, în special ayatollahul Ali Khamenei, conducătorul de lungă durată al țării.

Imagini cu comandanții Forțelor Armate Iraniene uciși:

– General-maior Seyed Abdolrahim Mousavi, Șef de Stat Major

– General-locotenent Mohammad Pakpour, Comandant-șef al IRGC

– Amiral Ali Shamkhani, Consilier Militar Senior și Secretar al Consiliului Apărării

– General-maior Aziz Nasirzadeh, Ministrul Apărării

UPDATE Zeci de zboruri spre și dinspre Aeroportul Otopeni, anulate. Lista curselor afectate

Zeci de zboruri spre și dinspre Aeroportul Otopeni au fost anulate duminică. Pe lista curselor afectate sunt cinci destinații. Decizia a fost luată ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu.

UPDATE Prințul moștenitor al Iranului vede în moartea lui Khamenei un moment istoric pentru viitorul țării

Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, aflat in exil, a salutat informațiile privind moartea ayatollahului Ali Khamenei, scrie BBC.

Într-un eseu publicat în The Washington Post, el a descris momentul drept unul istoric pentru viitorul Iranului. El i-a mulțumit președintelui american Donald Trump pentru declarația potrivit căreia „ora libertății voastre a sosit”.

UPDATE Bucurie și doliu în Iran după moartea liderului suprem

Unii iranieni sărbătoresc vestea potrivit căreia ayatollahul Ali Khamenei ar fi fost ucis în urma loviturilor lansate de SUA și Israel.

BBC Persian a verificat mai multe înregistrări video din timpul nopții, în care oameni din diverse orașe apar celebrând.

Imagini surprinse pe străzile din Isfahan, în centrul Iranului, arată persoane care aclamă și claxonează în semn de bucurie.

Un alt videoclip prezintă oameni adunați în jurul unui foc de tabără, în timp ce artificiile luminează cerul nopții. Mai multe familii ale protestatarilor uciși au sărbătorit, de asemenea, pe străzi și în locuințele lor.

Potrivit unui material publicat de agenția Reuters, au avut loc manifestări de bucurie și în Karaj, oraș situat în apropiere de Teheran.

Totuși, în această dimineață, majoritatea evenimentelor din stradă par a fi acțiuni pro-guvernamentale organizate pentru a marca moartea liderului suprem, relatează BBC Persian – deși este încă dimineață devreme în Iran, iar situația ar putea evolua pe parcursul zilei.

În Teheran, imagini difuzate de agențiile de presă arată oameni adunați în stradă pentru a-l plânge pe Khamenei, unii dintre ei ținând în mâini fotografii ale acestuia.

UPDATE Iranul a intrat în doliu

Steagurile sunt coborâte în bernă, oamenii se roagă, presa și-a schimbat conturile pe rețelele de socializare în culoarea neagră.

Mulțimi uriașe de iranieni s-au strâns în Piața Revoluției Imam Khomeini din Isfahan.

UPDATE Cine conduce Iranul? Un consiliu provizoriu va fi format în curând

Cine conduce Iranul? Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului anunță că un consiliu provizoriu va fi format în curând. În paralel, au fost anunțate 40 de zile de doliu public în Iran.

Secretarul Consiliului Suprem pentru Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a anunțat cine va prelua puterea după eliminarea lui Ali Khamenei și a altor lideri iranieni. El a declarat că „poporul iranian nu a permis dezmembrarea țării” și a transmis că un „Consiliul provizoriu” va fi format în curând. Prima ședință a noului consiliu ar trebui să aibă loc duminică.

UPDATE Mai mulți membri ai familiei lui Khamenei au fost uciși, anunță Iranul

Atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului au dus la moartea mai multor rude ale ayatollahului Ali Khamenei, care și-ar fi pierdut, de asemenea, viața în urma loviturilor, potrivit relatărilor confirmate de presa de stat iraniană.

Conform acestor informații, fiica fostului lider suprem, un nepot, nora și ginerele său au fost uciși în cadrul atacurilor.

UPDATE Iranul ripostează după atacurile SUA-Israel: sute de victime și lovituri asupra bazelor americane

Președintele SUA și oficialii israelieni au spus că operațiunea asupra Iranului are ca scop neutralizarea amenințărilor la adresa securității naționale, inclusiv a rachetelor balistice și a potențialelor capacități nucleare;

Peste 200 de iranieni au fost uciși, inclusiv 80 de copii, în urma atacului asupra unei școli, a declarat presa de stat din Iran.

După atacurile de sâmbătă dimineață, Iranul a început un „contraatac”, lansând drone și rachete către Israel.

De asemenea, Iranul a ripostat lovind mai multe site-uri militare americane din Orientul Mijlociu. Totodată au fost lovite clădiri civile din Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Americanii nu au raportat victime și au menționat pagube minime.

UPDATE Secretarul de Stat al SUA Marco Rubio va discuta cu liderii G7 situația din Iran

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, va avea o convorbire telefonică cu liderii G7 despre situația din Iran.

Discuția este parte dintr-o serie de apeluri planificate de administrația Trump cu lideri globali și legislatori americani în zilele următoare.

UPDATE Trump amenință Iranul: să nu atace, dacă o fac, îi vom lovi cu o forță nevăzută niciodată

Președintele american Donald Trump a amenințat Iranul. Să nu atace, dacă o fac, îi vom lovi cu o forță nevăzută niciodată, a avertizat Trump ca răspuns la o serie de amenințări lansate de armata iraniană.

Mesajul a fost trimis duminică pe rețeaua Truth Social.

„Iranul tocmai a declarat că va lovi foarte puternic astăzi, mai puternic decât a lovit vreodată. Mai bine ar fi să nu facă asta, însă, dacă o fac, îi vom lovi cu o forță nevăzută niciodată”, a scris președintele SUA, Donald Trump.

UPDATE Informațiile CIA au ajutat Israelul să vizeze conducerea iraniană într-un atac coordonat

Informațiile CIA ar fi ajutat Israelul să localizeze liderii iranieni, ducând la un atac coordonat asupra oficialilor-cheie din Teheran.

Statele Unite și Israelul au desfășurat un atac coordonat asupra conducerii iraniene, după ce au primit informații critice de la CIA, scrie NYTimes.

Potrivit unor oficiali familiarizați cu operațiunea, agenția a identificat locația unei reuniuni la nivel înalt în Teheran. Printre participanți s-ar fi numărat liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și alți înalți oficiali.

Ce știm până acum

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a anunțat duminică dimineață că a lansat atacuri asupra a 27 de baze americane în Orientul Mijlociu, potrivit Al Jazeera. Sursa menționată susține că desfășoară al șaselea val de atacuri ca represalii pentru bombardamentul american și israelian asupra Iranului.

Armata iraniană a lansat atacuri „extinse cu rachete și drone” asupra Israelului și a bazelor militare americane din regiune. Sunt vizate baza aeriană israeliană Tel Nof, sediul central al armatei israeliene de la HaKirya din Tel Aviv și un mare complex industrial de apărare din același oraș.

Cel puțin 11 explozii au fost auzite pe cerul de deasupra capitalei Doha din Qatar, relatează locuitorii orașului. Explozii s-au auzit și la Dubai. În schimb, în Israel a pornit sistemul de alarmare a populației.

Uciderea lui Khamenei de către SUA și Israel a declanșat reacții în întreaga lume. Unii au sărbătorit pe străzi dispariția liderului suprem. În alte locuri au loc proteste. În capitala Irakului, Bagdad, manifestanții s-au confruntat cu forțele de securitate din Zona Verde a orașului, unde se află sediile guvernului irakian, parlamentului și ambasadelor străine.

Martorii au declarat că protestatarii încercau să se mobilizeze pentru a lua cu asalt Ambasada SUA. Totodată, mai mulți protestatari încearcă să blocheze vehiculele la un sens giratoriu de lângă o poartă care duce la Zona Verde.