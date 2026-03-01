Prințul moștenitor al Iranului vede în moartea lui Khamenei un moment istoric pentru viitorul țării

Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, aflat in exil, a salutat informațiile privind moartea ayatollahului Ali Khamenei, scrie BBC.

Într-un eseu publicat în The Washington Post, el a descris momentul drept unul istoric pentru viitorul Iranului. El i-a mulțumit președintelui american Donald Trump pentru declarația potrivit căreia „ora libertății voastre a sosit”.

Critici la adresa Republicii Islamice

Pahlavi a afirmat că Republica Islamică a destabilizat regiunea timp de aproape cinci decenii. El a acuzat Teheranul că a subminat suveranitatea statelor vecine și a alimentat conflicte la nivel global. De asemenea, a invocat ambițiile nucleare ale Iranului și dezvoltarea de rachete cu rază lungă de acțiune.

Potrivit lui Pahlavi, cele mai grave crime au fost comise în interiorul Iranului. El a făcut referire la miile de protestatari uciși în timpul represiunii din luna ianuarie. A descris aceste acțiuni drept unele dintre cele mai odioase abuzuri ale regimului.

Apel la reformă constituțională

Pahlavi a prezentat o foaie de parcurs pentru tranziția politică în Iran. El a propus elaborarea unei noi constituții printr-un referendum național. Documentul, a spus el, ar trebui să reflecte voința poporului iranian.

Ulterior, ar trebui organizate alegeri libere, cu supraveghere internațională, a adăugat acesta. El a susținut că monitorizarea globală ar garanta transparența și legitimitatea procesului.

Un moment istoric de cotitură

Pahlavi a descris momentul drept un rar punct de cotitură în istorie. El a afirmat că curajul, leadershipul și solidaritatea pot schimba cursul unei națiuni. I-a îndemnat pe iranieni să valorifice ceea ce a numit o oportunitate unică.

„Istoria își anunță rareori din timp momentele de cotitură. Dar există clipe în care curajul, leadershipul și solidaritatea pot schimba cursul națiunilor”.