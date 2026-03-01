Prima pagină » Știri externe » Prințul moștenitor al Iranului vede în moartea lui Khamenei un moment istoric pentru viitorul țării

Prințul moștenitor al Iranului vede în moartea lui Khamenei un moment istoric pentru viitorul țării

Reza Pahlavi spune că moartea lui Khamenei ar putea remodela viitorul Iranului, cerând o nouă constituție, referendum și alegeri supravegheate internațional.
Prințul moștenitor al Iranului vede în moartea lui Khamenei un moment istoric pentru viitorul țării
Reza Pahlavi Foto: Hepta
Bianca Popa
01 mart. 2026, 08:50, Politic

Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, aflat in exil, a salutat informațiile privind moartea ayatollahului Ali Khamenei, scrie BBC.

Într-un eseu publicat în The Washington Post, el a descris momentul drept unul istoric pentru viitorul Iranului. El i-a mulțumit președintelui american Donald Trump pentru declarația potrivit căreia „ora libertății voastre a sosit”.

Critici la adresa Republicii Islamice

Pahlavi a afirmat că Republica Islamică a destabilizat regiunea timp de aproape cinci decenii. El a acuzat Teheranul că a subminat suveranitatea statelor vecine și a alimentat conflicte la nivel global. De asemenea, a invocat ambițiile nucleare ale Iranului și dezvoltarea de rachete cu rază lungă de acțiune.

Potrivit lui Pahlavi, cele mai grave crime au fost comise în interiorul Iranului. El a făcut referire la miile de protestatari uciși în timpul represiunii din luna ianuarie. A descris aceste acțiuni drept unele dintre cele mai odioase abuzuri ale regimului.

Apel la reformă constituțională

Pahlavi a prezentat o foaie de parcurs pentru tranziția politică în Iran. El a propus elaborarea unei noi constituții printr-un referendum național. Documentul, a spus el, ar trebui să reflecte voința poporului iranian.

Ulterior, ar trebui organizate alegeri libere, cu supraveghere internațională, a adăugat acesta. El a susținut că monitorizarea globală ar garanta transparența și legitimitatea procesului.

Un moment istoric de cotitură

Pahlavi a descris momentul drept un rar punct de cotitură în istorie. El a afirmat că curajul, leadershipul și solidaritatea pot schimba cursul unei națiuni. I-a îndemnat pe iranieni să valorifice ceea ce a numit o oportunitate unică.

„Istoria își anunță rareori din timp momentele de cotitură. Dar există clipe în care curajul, leadershipul și solidaritatea pot schimba cursul națiunilor”.

Recomandarea video

BREAKING Cât de important este scutul de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict SUA-Iran
G4Media
Cât costa o fată în bordelurile de care se ocupa văduva lui Gabriel Cotabiță. Ce fel de servicii făceau ca prețul să explodeze
Gandul
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Nicolae al României, nepotul regelui Mihai: „E un context favorabil pentru monarhie în România. Ce s-a întâmplat pe plan politic ne-a făcut o favoare”
Libertatea
Cum să faci pâine de casă dintr-un singur ingredient: Este sănătoasă și se face fără făină
CSID
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Promotor