Războiul din Orientul Mijlociu: 40 de zile de doliu național și numirea conducerii interimare astăzi / Trump amenință Iranul

UPDATE Efectele războiului din Orientul Mijlociu. Prețul petrolului ar putea crește brusc

Experții avertizează că prețul petrolului ar putea crește brusc în urma izbucnirii războiului din Orientul Mijlociu. Situația este agravată de amenințarea Iranului privind blocarea Strâmtorii Ormuz. Piețele internaționale se vor redeschide luni dimineața.

Iranienii au amenințat că vor închide Strâmtoarea Ormuz. Potrivit Sky News, acest lucru ar putea duce prețul petrolului la nivelul înregistrat ultima dată în 2022, atunci când Rusia a invadat Ucraina în 2022.

UPDATE Elon Musk ironizează moartea lui Khamenei: „De încă unul se alege praful”

Miliardarul a scris pe platforma X „Another one bites the dust” (De încă unul se alege praful N.R.)

UPDATE Elita militară a iranului, decimată

Sayyid Abdolrahim Mousavi, șeful statului major al forțelor armate iraniene, a fost, de asemenea, ucis în timpul atacului israeliano-american care a început sâmbătă, a anunțat recent presa de stat iraniană.

Moartea generalului-maior Mousavi vine după ce mai mulți lideri iranieni de rang înalt au fost uciși, în special ayatollahul Ali Khamenei, conducătorul de lungă durată al țării.

Imagini cu comandanții Forțelor Armate Iraniene uciși:

– General-maior Seyed Abdolrahim Mousavi, Șef de Stat Major

– General-locotenent Mohammad Pakpour, Comandant-șef al IRGC

– Amiral Ali Shamkhani, Consilier Militar Senior și Secretar al Consiliului Apărării

– General-maior Aziz Nasirzadeh, Ministrul Apărării

UPDATE Zeci de zboruri spre și dinspre Aeroportul Otopeni, anulate. Lista curselor afectate

Zeci de zboruri spre și dinspre Aeroportul Otopeni au fost anulate duminică. Pe lista curselor afectate sunt cinci destinații. Decizia a fost luată ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu.

UPDATE Prințul moștenitor al Iranului vede în moartea lui Khamenei un moment istoric pentru viitorul țării

Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, aflat in exil, a salutat informațiile privind moartea ayatollahului Ali Khamenei, scrie BBC.

Într-un eseu publicat în The Washington Post, el a descris momentul drept unul istoric pentru viitorul Iranului. El i-a mulțumit președintelui american Donald Trump pentru declarația potrivit căreia „ora libertății voastre a sosit”.

UPDATE Bucurie și doliu în Iran după moartea liderului suprem

Unii iranieni sărbătoresc vestea potrivit căreia ayatollahul Ali Khamenei ar fi fost ucis în urma loviturilor lansate de SUA și Israel.

BBC Persian a verificat mai multe înregistrări video din timpul nopții, în care oameni din diverse orașe apar celebrând.

Imagini surprinse pe străzile din Isfahan, în centrul Iranului, arată persoane care aclamă și claxonează în semn de bucurie.

Un alt videoclip prezintă oameni adunați în jurul unui foc de tabără, în timp ce artificiile luminează cerul nopții. Mai multe familii ale protestatarilor uciși au sărbătorit, de asemenea, pe străzi și în locuințele lor.

Potrivit unui material publicat de agenția Reuters, au avut loc manifestări de bucurie și în Karaj, oraș situat în apropiere de Teheran.

Totuși, în această dimineață, majoritatea evenimentelor din stradă par a fi acțiuni pro-guvernamentale organizate pentru a marca moartea liderului suprem, relatează BBC Persian – deși este încă dimineață devreme în Iran, iar situația ar putea evolua pe parcursul zilei.

În Teheran, imagini difuzate de agențiile de presă arată oameni adunați în stradă pentru a-l plânge pe Khamenei, unii dintre ei ținând în mâini fotografii ale acestuia.

UPDATE Iranul a intrat în doliu

Steagurile sunt coborâte în bernă, oamenii se roagă, presa și-a schimbat conturile pe rețelele de socializare în culoarea neagră.

Mulțimi uriașe de iranieni s-au strâns în Piața Revoluției Imam Khomeini din Isfahan.

UPDATE Cine conduce Iranul? Un consiliu provizoriu va fi format în curând

Cine conduce Iranul? Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului anunță că un consiliu provizoriu va fi format în curând. În paralel, au fost anunțate 40 de zile de doliu public în Iran.

Secretarul Consiliului Suprem pentru Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a anunțat cine va prelua puterea după eliminarea lui Ali Khamenei și a altor lideri iranieni. El a declarat că „poporul iranian nu a permis dezmembrarea țării” și a transmis că un „Consiliul provizoriu” va fi format în curând. Prima ședință a noului consiliu ar trebui să aibă loc duminică.

UPDATE Mai mulți membri ai familiei lui Khamenei au fost uciși, anunță Iranul

Atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului au dus la moartea mai multor rude ale ayatollahului Ali Khamenei, care și-ar fi pierdut, de asemenea, viața în urma loviturilor, potrivit relatărilor confirmate de presa de stat iraniană.

Conform acestor informații, fiica fostului lider suprem, un nepot, nora și ginerele său au fost uciși în cadrul atacurilor.

UPDATE Iranul ripostează după atacurile SUA-Israel: sute de victime și lovituri asupra bazelor americane

Președintele SUA și oficialii israelieni au spus că operațiunea asupra Iranului are ca scop neutralizarea amenințărilor la adresa securității naționale, inclusiv a rachetelor balistice și a potențialelor capacități nucleare;

Peste 200 de iranieni au fost uciși, inclusiv 80 de copii, în urma atacului asupra unei școli, a declarat presa de stat din Iran.

După atacurile de sâmbătă dimineață, Iranul a început un „contraatac”, lansând drone și rachete către Israel.

De asemenea, Iranul a ripostat lovind mai multe site-uri militare americane din Orientul Mijlociu. Totodată au fost lovite clădiri civile din Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Americanii nu au raportat victime și au menționat pagube minime.

UPDATE Secretarul de Stat al SUA Marco Rubio va discuta cu liderii G7 situația din Iran

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, va avea o convorbire telefonică cu liderii G7 despre situația din Iran.

Discuția este parte dintr-o serie de apeluri planificate de administrația Trump cu lideri globali și legislatori americani în zilele următoare.

UPDATE Trump amenință Iranul: să nu atace, dacă o fac, îi vom lovi cu o forță nevăzută niciodată

Președintele american Donald Trump a amenințat Iranul. Să nu atace, dacă o fac, îi vom lovi cu o forță nevăzută niciodată, a avertizat Trump ca răspuns la o serie de amenințări lansate de armata iraniană.

Mesajul a fost trimis duminică pe rețeaua Truth Social.

„Iranul tocmai a declarat că va lovi foarte puternic astăzi, mai puternic decât a lovit vreodată. Mai bine ar fi să nu facă asta, însă, dacă o fac, îi vom lovi cu o forță nevăzută niciodată”, a scris președintele SUA, Donald Trump.

UPDATE Informațiile CIA au ajutat Israelul să vizeze conducerea iraniană într-un atac coordonat

Informațiile CIA ar fi ajutat Israelul să localizeze liderii iranieni, ducând la un atac coordonat asupra oficialilor-cheie din Teheran.

Statele Unite și Israelul au desfășurat un atac coordonat asupra conducerii iraniene, după ce au primit informații critice de la CIA, scrie NYTimes.

Potrivit unor oficiali familiarizați cu operațiunea, agenția a identificat locația unei reuniuni la nivel înalt în Teheran. Printre participanți s-ar fi numărat liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și alți înalți oficiali.

Ce știm până acum

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a anunțat duminică dimineață că a lansat atacuri asupra a 27 de baze americane în Orientul Mijlociu, potrivit Al Jazeera. Sursa menționată susține că desfășoară al șaselea val de atacuri ca represalii pentru bombardamentul american și israelian asupra Iranului.

Armata iraniană a lansat atacuri „extinse cu rachete și drone” asupra Israelului și a bazelor militare americane din regiune. Sunt vizate baza aeriană israeliană Tel Nof, sediul central al armatei israeliene de la HaKirya din Tel Aviv și un mare complex industrial de apărare din același oraș.

Cel puțin 11 explozii au fost auzite pe cerul de deasupra capitalei Doha din Qatar, relatează locuitorii orașului. Explozii s-au auzit și la Dubai. În schimb, în Israel a pornit sistemul de alarmare a populației.

Uciderea lui Khamenei de către SUA și Israel a declanșat reacții în întreaga lume. Unii au sărbătorit pe străzi dispariția liderului suprem. În alte locuri au loc proteste. În capitala Irakului, Bagdad, manifestanții s-au confruntat cu forțele de securitate din Zona Verde a orașului, unde se află sediile guvernului irakian, parlamentului și ambasadelor străine.

Martorii au declarat că protestatarii încercau să se mobilizeze pentru a lua cu asalt Ambasada SUA. Totodată, mai mulți protestatari încearcă să blocheze vehiculele la un sens giratoriu de lângă o poartă care duce la Zona Verde.