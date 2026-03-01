Șeful Gărzii Revoluționare și un consilier al ayatollahului Ali Khamenei au fost uciși

Comandantul Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, Mohammad Pakpour, a fost ucis în urma loviturilor aeriene lansate de SUA și Israel asupra unor ținte din Iran, a relatat IRNA, agenția oficială de presă a Iranului, citată de Sky News.

Mohammad Pakpour preluase conducerea Gărzii după ce Israelul l-a ucis pe fostul comandant în timpul războiului de 12 zile din luna iunie a anului trecut. Structură militară de elită a Iranului, Garda a fost înființată după Revoluția Islamică din 1979 pentru a proteja sistemul politic al Republicii Islamice și autoritatea liderului suprem.

Coloana de forță a regimului

Spre deosebire de armata convențională, Garda Revoluționară îi răspunde direct liderului suprem și are atribuții extinse: controlează forțe terestre, navale și aeriene proprii, administrează programul de rachete balistice al Iranului și coordonează operațiuni externe prin unitatea sa de elită.

De-a lungul anilor, structura a devenit nu doar un pilon al aparatului de securitate, ci și un actor economic și politic major în Iran, având influență în sectoare strategice precum energie, infrastructură și industrie militară.

Consilierul liderului suprem, ucis în atacuri

Agenția iraniană a informat că a fost ucis și Ali Shamkhani, un ofițer și politician iranian cu rol important în securitatea națională și unul dintre cei mai apropiați consilieri ai liderului suprem Ali Khamenei, considerat o figură cheie în arhitectura de securitate a Republicii Islamice.

Shamkhani a avut o carieră îndelungată în structurile de securitate ale Iranului, inclusiv ca fost ministru al Apărării și ca secretar al Consiliului Suprem de Securitate al Iranului, fiind implicat de asemenea în negocieri și coordonarea politicilor strategice înainte de evenimentele recente.