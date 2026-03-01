Prima pagină » Știri externe » Iranul amenință cu cea mai puternică ofensivă din istoria sa

Iranul amenință cu cea mai puternică ofensivă din istoria sa

Iranul ridică miza confruntării cu Statele Unite și Israel, după ce structura militară care protejează regimul de la Teheran a transmis un mesaj de represalii fără precedent.
Maria Miron
01 mart. 2026, 06:31, Știri externe

Garda Revoluționară iraniană a anunțat duminică, la primele ore, că va lansa „cea mai intensă operațiune ofensivă” din istoria sa, ca reacție la valul de lovituri aeriene SUA–Israel. Anunțul a fost făcut la puțin timp după ce presa iraniană de stat a confirmat moartea liderului suprem Ali Khamenei.

Potrivit Sky News, structura militară, care îi răspundea direct lui Khamenei, a transmis că va viza „bazele teroriste” israeliene și americane.

Reprezentanții Gărzii au promis o „pedeapsă severă, decisivă și care va provoca regrete”.

Hezbollah: Vor fi consecințe pentru toți

Anterior, și Hezbollah avertizase că urmările ofensivei militare împotriva Iranului „vor afecta pe toată lumea, fără excepție, dacă nu sunt oprite”.

„Suntem siguri că inamicul americano-israelian va primi o lovitură majoră și nu va culege decât eșec din agresiunea sa criminală și tiranică”, au transmis reprezentanții organizației șiite libaneze.

