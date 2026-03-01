Iranul amenință cu cea mai puternică ofensivă din istoria sa

Garda Revoluționară iraniană a anunțat duminică, la primele ore, că va lansa „cea mai intensă operațiune ofensivă” din istoria sa, ca reacție la valul de lovituri aeriene SUA–Israel. Anunțul a fost făcut la puțin timp după ce presa iraniană de stat a confirmat moartea liderului suprem Ali Khamenei.

Potrivit Sky News, structura militară, care îi răspundea direct lui Khamenei, a transmis că va viza „bazele teroriste” israeliene și americane.

Reprezentanții Gărzii au promis o „pedeapsă severă, decisivă și care va provoca regrete”.

Hezbollah: Vor fi consecințe pentru toți

Anterior, și Hezbollah avertizase că urmările ofensivei militare împotriva Iranului „vor afecta pe toată lumea, fără excepție, dacă nu sunt oprite”.

„Suntem siguri că inamicul americano-israelian va primi o lovitură majoră și nu va culege decât eșec din agresiunea sa criminală și tiranică”, au transmis reprezentanții organizației șiite libaneze.