Iranul neagă că liderul suprem ar fi fost ucis: „Conduce ferm de pe teren”

Declarațiile contradictorii alimentează confuzia privind soarta liderului aflat la putere din 1989 și amplifică tensiunile regionale, scrie SkyNews.

Oficiali israelieni au susținut că trupul lui Khamenei ar fi fost găsit, fără a prezenta însă dovezi publice sau detalii suplimentare care să confirme afirmația. În replică, surse iraniene au negat categoric informația, afirmând că liderul suprem este în viață și continuă să coordoneze operațiunile.

Un reprezentant al presei de stat din Iran, apropiat de biroul lui Khamenei, a declarat:

„Pot spune cu încredere că liderul revoluției este neclintit și ferm în a comanda de pe teren.” Mesajul a fost prezentat ca o încercare de a contracara informațiile difuzate de partea israeliană și de a reasigura populația și susținătorii regimului.

Până în acest moment, nu există confirmări independente care să verifice una dintre versiuni.

Absența unor dovezi clare și lipsa unor imagini sau declarații oficiale verificabile mențin situația într-o zonă de incertitudine, în timp ce comunitatea internațională urmărește cu atenție evoluțiile, având în vedere implicațiile majore pe care le-ar avea dispariția liderului suprem iranian.