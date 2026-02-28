Armata israeliană afirmă că mai mulți lideri de rang înalt ai Iranului au fost uciși în loviturile comune SUA–Israel

Potrivit oficialului israelian, aproximativ 500 de ținte din Iran, considerate a fi creat „o amenințare existențială” la adresa Israelului, au fost lovite în cadrul operațiunii.

„Este acum o dovadă că nimeni nu va beneficia de impunitate dacă încearcă să atace poporul Israelului”, a afirmat purtătorul de cuvânt.

În declarație nu a fost menționat liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, iar autoritățile iraniene nu au confirmat deocamdată informațiile privind pierderile la nivelul conducerii militare.

Oficialul IDF a transmis și un mesaj către populația israeliană, mulțumind pentru „reziliență și răbdare”, subliniind că securitatea cetățenilor rămâne „o prioritate absolută”.

Situația rămâne fluidă, iar evaluările sunt în curs, în lipsa unor confirmări independente sau a unei reacții oficiale din partea Teheranului.