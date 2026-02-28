Guvernul din Israel a fost informat că ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în atacurile israeliene de dimineată

UPDATE

Biroul lui Khamenei nu a confirmat, dar nici nu a infirmat informația privitoare la decesul liderului spiritual. În schimb, biroul a vorbit despre război psihologic.

„Într-un moment în care inamicul americano-sionist a fost supus unor lovituri grele din partea bravilor oameni ai forțelor armate, acesta a recurs la războiul psihologic. Trebuie să fim cu toții vigilenți împotriva războiului psihologic al inamicului”, a transmis biroul lui Khamenei.

În paralel, presa israeliană vorbește și despre soția lui Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem, și soțul lui Hoda Khamenei, fiica liderului. Persoanele menționate ar fi fost și ele ucise în atacurile de sâmbătă.

Știrea inițială:

Membrii cabinetului israelian au primit o actualizare oficială conform căreia Ali Khamenei a fost eliminat. Trupul lui Khamenei ar fi fost scos din ruinele palatului său, anunță presa israeliană.

Anterior premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că există „semne” că liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi fost ucis în atacurile recente ale Israelului. Palatul liderului iranian a fost distrus în timpul atacurilor de sâmbătă dimineața.

Alte surse susțin că ambasadorul Israelului în SUA, Yechiel Leiter, a informat câțiva oficiali de rang înalt din Washington că liderul Khamenei a fost eliminat. O imagine cu cadavrul lui Khamenei a fost prezentată premierului Netanyahu și înalților oficiali ai sistemului de securitate, anunță Canal 12 Israel