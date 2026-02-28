CIA crede că Ali Khamenei ar putea fi înlocuit de un membru al Gărzilor Revoluționare – surse

Agenția Centrală de Informații a SUA a evaluat în cele două săptămâni anterioare atacurilor de sâmbătă că Ali Khamenei, dacă este ucis, ar putea fi înlocuit de figuri dure din cadrul Gărzilor Revoluționare, au declarat două surse citate de Reuters. Scopul forței militare de elită este de a proteja conducerea clericală șiită din Iran.

Evaluările recente au arătat în linii mari ce s-ar putea întâmpla în Iran în urma unei intervenții americane, inclusiv varianta declanșării unei schimbări de regim. CIA a analizat și alte scenarii care nu includ preluarea puterii de către Gărzile Revoluționare.

Agenția Centrală de Informații a refuzat să comenteze.

Ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, conduce Iranul din 1989. În calitate de lider suprem, el deține autoritatea supremă asupra tuturor ramurilor guvernului, armatei și sistemului judiciar din republica islamică șiită.

De-a lungul a aproape patru decenii, Khamenei a construit o putere regională care să rivalizeze cu celelalte state musulmane din Golf, promovând în același timp tehnologia nucleară.

Regimul său a avut o poziție ostilă față de SUA și Israel și a înăbușit protestele pe plan intern.

Khamenei a fost forțat să se ascundă în iunie anul trecut din cauza atacurilor care au ucis mai mulți asociați și comandanți ai Gărzii Revoluționare. Atacurile din iunie 2025 ale Israelului și SUA au distrus instalații nucleare din Iran.