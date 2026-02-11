Prima pagină » Știri externe » Iran: peste 2.100 de condamnați grațiați, dar niciun protestatar nu a fost eliberat de către autorități

Iran: peste 2.100 de condamnați grațiați, dar niciun protestatar nu a fost eliberat de către autorități

Autoritățile de la Teheran au anunțat că peste 2.100 de persoane au beneficiat de grațieri sau reduceri de pedeapsă, în urma unei decizii aprobate de liderul suprem al Iranului. Cu toate acestea, este important de menționat că lista nu include niciun individ implicat în manifestațiile naționale recente. Euronews scrie că inițiativa are loc înaintea celebrării aniversării Revoluției Islamice din 1979.
Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, met with people on the occasion of the Eid al-Mab'ath in Tehran, Ali Khamenei blamed Washington for the unrest in Iran, saying US President Donald Trump a criminal for the casualties, the casualties, damages, and slander he inflicted on the Iranian nation,” amid ongoing nationwide protests in Iran and rising tensions over US threats of possible military intervention in response to Tehran’s heavy crackdown in Tehran, Iran on January 17, 2026. Photo by SalamPix/ABACAPRESS.COM
Victor Dan Stephanovici
11 feb. 2026, 10:01, Știri externe

Conform portalului oficial al sistemului judiciar din Iran, liderul suprem Ali Khamenei a validat cererea formulată de șeful justiției. Acest lucru a dus la iertarea sau diminuarea sentințelor pentru un număr de 2.108 condamnați, arată Euronews.

Adjunctul șefului sistemului judiciar, Ali Mozaffari, a subliniat că autoritățile au specificat explicit că acest act de clemență nu se aplică „persoanelor acuzate și condamnate în contextul revoltelor recente”. Acordarea de grațieri cu ocazia sărbătorilor naționale este o practică obișnuită în Iran. De regulă se întâmplă în preajma datei de 11 februarie, care marchează victoria Revoluției Islamice.

Reacția violentă la proteste

Această hotărâre survine la doar câteva săptămâni după o serie de proteste inițiate la sfârșitul lunii decembrie. Declanșate inițial de creșterea costului vieții, acestea au degenerat rapid în demonstrații antiguvernamentale la scară națională, atingând punctul culminant în zilele de 8 și 9 ianuarie.

Regimul din Iran a intervenit cu fermitate pentru a dispersa mulțimile. Teheranul a comunicat oficial un bilanț de aproximativ 3.000 de morți în timpul confruntărilor violente. A inclus în raport atât membri ai forțelor de ordine, cât și civili, atribuind incidentele unor „acte teroriste”.

Totuși, organizațiile independente și apărătorii drepturilor omului contestă aceste cifre. Agenția Human Rights Activists News Agency (HRANA) afirmă că a verificat aproape 7.000 de decese, majoritatea în rândul protestatarilor. Alte surse citate de presa internațională estimează că numărul real al victimelor ar putea depăși 30.000, în contextul unui blocaj mediatic impus pe teritoriul țării.

Iran: măsuri represive și arestări în rândul reformiștilor

În paralel cu anunțul privind grațierile, autoritățile iraniene au intensificat campania de arestări împotriva personalităților asociate mișcării reformiste. Diverse publicații locale au raportat reținerea a cel puțin patru membri ai acestei mișcări în ultimele zile.

De asemenea, Narges Mohammadi, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, deja aflată în detenție, a primit o nouă condamnare la cel puțin șapte ani de închisoare. Conform susținătorilor săi, sentința include șase ani pentru „adunare și complot împotriva securității naționale”. În plus mai este inclus și până la un an și jumătate pentru „propagandă împotriva statului”.

Situația internă a Iranului se desfășoară într-un cadru marcat de noi discuții privind programul nuclear al țării și de tensiunile crescânde cu Statele Unite. Președintele american, Donald Trump, a avertizat în mod repetat cu privire la posibile măsuri militare în cazul eșecului negocierilor privind dosarul nuclear.

