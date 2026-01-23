Prima pagină » Știri externe » Procurorul șef al Iranului neagă afirmațiile lui Trump că 800 de prizonieri au fost scutiți de execuție

Procurorul-șef al Iranului a numit vineri afirmațiile repetate ale președintelui american Donald Trump conform cărora a oprit spânzurarea a 800 de protestatari reținuți acolo „complet false”. Între timp, numărul total de morți în urma reprimării sângeroase a demonstrațiilor la nivel național a crescut la cel puțin 5.002, au declarat activiștii.
Activiștii se tem că mulți alții au murit. Ei se luptă să confirme informațiile, deoarece cea mai amplă pană de internet din istoria Iranului a depășit pragul de două săptămâni, potrivit AP.

Tensiunile rămân ridicate între Statele Unite și Iran, pe măsură ce un grup de portavioane americane se apropie de Orientul Mijlociu, lucru pe care Trump l-a comparat cu o „armadă” în declarațiile date jurnaliștilor joi seară.

Analiștii spun că o consolidare a forțelor militare i-ar putea oferi lui Trump opțiunea de a efectua atacuri, deși până acum a evitat acest lucru în ciuda avertismentelor repetate adresate Teheranului. Executarea în masă a prizonierilor fusese una dintre liniile sale directoare pentru forța militară – cealaltă fiind uciderea demonstranților pașnici.

Afirmația lui Trump este complet falsă, spune procurorul

Trump a afirmat în repetate rânduri că Iranul a oprit execuția a 800 de persoane reținute în timpul protestelor, fără a oferi detalii despre sursa afirmației. Vineri, procurorul-șef al Iranului, Mohammad Movahedi, a negat vehement acest lucru în comentariile publicate de agenția de știri Mizan a sistemului judiciar.

„Această afirmație este complet falsă; nu există un astfel de număr și nici sistemul judiciar nu a luat o astfel de decizie”, a spus Movahedi.

Remarcile sale au sugerat că Ministerul de Externe al Iranului, condus de Abbas Araghchi, i-ar fi putut oferi această cifră lui Trump. Araghchi a avut o legătură directă cu trimisul SUA Steve Witkoff și a purtat mai multe runde de negocieri cu acesta privind programul nuclear al Iranului.

„Avem o separare a puterilor, responsabilitățile fiecărei instituții sunt clar definite și nu primim, în niciun caz, instrucțiuni de la puteri străine”, a declarat Movahedi.

Cel mai recent bilanț al morților a fost comunicat de Agenția de știri pentru activiștii pentru drepturile omului, cu sediul în SUA , care a raportat că 4.716 dintre morți erau manifestanți, 203 erau afiliați guvernului, 43 erau copii și 40 erau civili care nu participau la proteste. Aceasta a adăugat că peste 26.800 de persoane au fost reținute într-o campanie de arestări tot mai extinsă a autorităților.

 

