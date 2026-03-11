Prima pagină » Știri externe » Navă de marfă, în flăcări în Strâmtoarea Ormuz. Echipajul navei cargo thailandeze a fost salvat

Marina thailandeză a declarat că oferă asistență urgentă după ce o navă de marfă sub pavilion thailandez a fost atacată în timp ce naviga prin Strâmtoarea Hormuz.
Laurentiu Marinov
11 mart. 2026, 12:57, Știri externe

Într-un comunicat, Marina Regală Thailandeză afirmă că la bord se aflau 23 de membri ai echipajului thailandez, potrivit BBC.

Marina din Oman a salvat 20 de membri ai echipajului și este „în curs de salvare” a celor trei rămași, au declarat autoritățile thailandeze.

Marina thailandeză declară că oficialii au primit un raport inițial despre incident în jurul orei 11:00, dar nu specifică fusul orar. Se spune că nava a fost atacată după ce a plecat din portul Khalifa, Emiratele Arabe Unite, cu câteva ore mai devreme.

Cauza atacului este încă în curs de investigare, se arată în comunicat.

