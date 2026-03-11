Războiul cu Iranul costă turismul din Orientul Mijlociu aproximativ 515 milioane de euro pe zi

Regiunea Golfului găzduiește unele dintre cele mai importante hub-uri aeriene din lume, inclusiv Dubai, Abu Dhabi, Doha și Bahrain, care procesează în mod normal aproximativ 526.000 de pasageri pe zi. După escaladarea conflictului, închiderea spațiului aerian și suspendarea zborurilor au redus drastic traficul aerian, arată Euronews.

Datele analizate de Flightradar24 arată o scădere puternică a numărului de zboruri operate de marile companii aeriene din regiune. Emirates a scăzut de la 527 de zboruri pe zi la 309, Etihad Airways de la 325 la doar 56 iar Qatar Airways de la 563 la 66 de zboruri.

Milioane de turiști ar putea renunța la călătoriile în regiune

Experții avertizează că impactul asupra turismului ar putea fi major în 2026. Potrivit unei analize realizate de Tourism Economics, numărul vizitatorilor internaționali ar putea scădea cu 11% până la 27% față de estimările inițiale. În cifre absolute, acest lucru ar însemna 23 până la 38 de milioane de turiști mai puțini decât se estima înaintea conflictului.

Pierderile financiare ar putea ajunge la 34-56 de miliarde de dolari (aproximativ 29-48 de miliarde de euro) în cheltuieli turistice.

Turismul din Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, cel mai afectat

Țările din Consiliul de Cooperare al Golfului (GCC) sunt considerate cele mai vulnerabile. Acestea se bazează puternic pe turismul internațional și pe conexiunile aeriene globale. În special Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită riscă pierderi mari, deoarece atrag volume importante de turiști și depind de percepția de stabilitate și siguranță.

În schimb, Qatar și Bahrain ar putea fi ușor mai puțin afectate. O parte semnificativă a turiștilor ajung în aceste țări și pe cale terestră. Orientul Mijlociu joacă un rol crucial în transportul aerian global, deoarece aproximativ 14% din traficul internațional de tranzit trece prin aeroporturile din regiune. Prin urmare, perturbările nu afectează doar destinațiile locale, ci și rutele aeriene dintre Europa și Asia-Pacific, care depind frecvent de aceste hub-uri.

Industria turismului ar putea însă să își revină rapid

În ciuda impactului economic major, specialiștii din industrie spun că turismul din regiune ar putea reveni relativ repede după încheierea conflictului. WTTC estimează că sectorul ar putea începe să se recupereze în aproximativ două luni, dacă guvernele și companiile aeriene reușesc să restabilească încrederea călătorilor și să repornească operațiunile normale.