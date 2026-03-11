Presa greacă despre războiul din Iran: Răsturnare de situație în stil Ceaușescu sau haos

Israel speră că acest război cu Iranul va fi probabil cel definitiv, potrivit tovima.

„În aprilie și octombrie 2024, atacurile Iranului cu rachete și drone împotriva Israelului au fost foarte masive, în războiul de 12 zile din iunie 2025 au fost mai puțin masive, iar în războiul actual sunt și mai puțin intense”, spune pentru „B” o sursă din Israel care, datorită poziției sale, cunoaște politica guvernamentală din interior.

„Acum controlăm aproape în totalitate vestul Iranului. Nu există un calendar pentru sfârșitul războiului”.

După conflictul din iunie anul trecut, Iranul a început să se reorganizeze.

„Programul său nuclear și balistic s-a mutat și mai adânc în pământ, acolo unde nici o bombă americană sau israeliană nu poate ajunge. Pentru Israel, distrugerea capacităților nucleare și balistice ale Iranului este o chestiune existențială. Prin urmare, obiectivele Israelului în acest război sunt „împiedicarea Iranului să-și ducă programul nuclear adânc în pământ și menținerea deschisă a Strâmtorii Ormuz, dar nu schimbarea regimului de la Teheran în sine”.

„Scenariu de tip românesc” pentru Iran

În ceea ce privește ultimul obiectiv, „încercăm să creăm condițiile pentru ca poporul iranian să răstoarne regimul, nu susținem că putem face noi acest lucru”. Schimbarea regimului este îngreunată de absența unei opoziții organizate, în interiorul sau în afara Iranului, capabilă să preia frâiele puterii în urma războiului.

Israelul are în vedere un „scenariu de tip românesc” pentru Iran: „Ceaușescu (în 1989) a fost abandonat de o parte a armatei și a partidului și a fost răsturnat de popor”.

În Iran, Israelul mizează pe „o combinație de revoltă populară și etnică”. El subliniază că israelienii „nu au nimic împotriva poporului iranian”.

Pentru Israel, cel mai rău scenariu al acestui război este „distrugerea atât de gravă a capacității militare și nucleare a Iranului încât îi va lua ani de zile să-și revină”. Cel mai bun scenariu, desigur, este o schimbare în interiorul Iranului care să ducă țara pe un drum diferit.

În ceea ce privește extinderea războiului în regiune, în afară de Hezbollah, care a efectuat deja lovituri „simbolice”, după cum le caracterizează sursa israeliană, asupra bazelor britanice din Cipru, Israelul se așteaptă la implicarea și a Houthi.

Teheranul, care pare să-și înmoaie poziția declarând că va înceta să-și rănească vecinii arabi, este preocupat în principal de incitarea minorităților etnice din Iran să se revolte împotriva regimului.

„Președintele SUA a vorbit la telefon cu liderii kurzi din Irak cu scopul ca grupuri armate sau paramilitare să intre în Iran”, a declarat o sursă din cadrul regimului iranian.

„Statele Unite și Israelul vor ca lumea să iasă în stradă în Iran. Dar motivul pentru care țara a rămas unită de-a lungul anilor este patriotismul iranienilor”.

Terenul „pentru intervenția SUA”, pregătit prin proteste

Dezbaterea se îndreaptă inevitabil către protestele din ianuarie anul trecut din Iran.

„Protestele nu sunt fără precedent în Iran. Diferența în ianuarie a fost că, prin proteste, s-a pregătit terenul pentru intervenția actuală a SUA și Israelului. Agenții americani și israelieni din Iran au dat tonul. În mai multe locuri, au înarmat protestatarii pentru a trage asupra forțelor de securitate. Ei planifică un scenariu de război civil. După ce demonstrațiile nu au avut succes, a urmat războiul. SUA și Israelul vor să destrame Iranul, să-l conducă spre haos. Ei cred că pot distruge o civilizație veche de 5.000 de ani. Israelul nu tolerează țările mari din regiune, nu are nicio barieră morală – vedeți ce a făcut în Gaza. În Iran, a lovit o școală de fete.

Sursei i-au fost prezentate cele trei scenariipentru rezultatul războiului: schimbarea „ușoară” a regimului venezuelean, schimbarea completă a regimului și haosul. Le respinge pe toate trei.

„Totul este de origine occidentală, conform analizei americane. Războiul se va opri când Trump va fi învins. A intrat într-o mlaștină în Iran și va fi forțat să plece. Iranul nu va fi învins”, a spus el.

„Niciun iranian nu acceptă cererile extreme ale președintelui american”, a declarat guvernul. Dar iranienii din interiorul țării spun că majoritatea oamenilor nu doresc continuarea programului nuclear al Iranului și că l-ar „sacrifica” fără îndoială pentru a opri războiul, pentru a ridica sancțiunile și a readuce țara la normalitate. Ei spun că americanii și israelienii „lovesc case, zone rezidențiale. Teheranul este pustiu. Locuitorii care pot pleca la casele lor de vacanță de la Marea Caspică. Acolo este liniște, pentru că nu există tabere sau fabrici care să poată fi lovite de americani și israelieni”.