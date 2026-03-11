Ceremonii de amploare au loc în Piața Revoluției din Teheran, unde au loc funeraliile unor comandanți IRGC, morți în atacuri. Sicriele sunt acoperite de corturi uriașe pentru ca oficialii să nu fie detectați aerian.
Turcia a desfășurat sistemul anti-drone ȘAHİN de 40 mm al ASELSAN în Ciprul de Nord, unde este acum operațional pentru a se apăra împotriva mini și micro dronelor care zboară la joasă altitudine folosind grenade inteligente cu explozie aeriană.
Două drone au fost doborâte în zona aeroportului internațional din Dubai: 4 răniți.
O explozie puternică a avut loc în Dubai, potrivit Reuters, care citează martori oculari.
Victime în atacurile dintre SUA și Israel și Iran (la 11 martie 2026):
🇮🇷 Iran: 1.255 de morți, 12.000 de răniți
🇱🇧 Liban: 570 de morți, 1.444 de răniți
🇮🇱 Israel: 13 morți, ~2.000 de răniți
🇮🇶 Irak: 15 morți, zeci de răniți
🇯🇴 Iordania: 14 răniți
🇰🇼 Kuweit: 6 morți, zeci de răniți
🇧🇭 Bahrain: 2 morți, zeci de răniți
🇸🇦 Arabia Saudită: 2 morți, 12 răniți
🇦🇪 Emiratele Arabe Unite: 6 morți, 122 răniți
🇶🇦 Qatar: 16 răniți
🇴🇲 Oman: 1 morți, 5 răniți
🇺🇸 Armata SUA: 8 morți, 140–150 răniți
Australia desfășoară în Golful Persic un avion de avertizare timpurie E-7A Wedgetail timp de aproximativ patru săptămâni pentru a ajuta statele din Golf să detecteze dronele și rachetele de croazieră iraniene care zboară la joasă altitudine.
Radarul MESA al avionului oferă supraveghere la 360° pe rază lungă de acțiune, îmbunătățind avertizarea timpurie și coordonarea apărării aeriene, în timp ce Australia va trimite, de asemenea, rachete AIM-120 AMRAAM pentru a sprijini interceptările.
Ministerul Sănătății din Israel: 2557 de israelieni au fost internați în spitale de la începutul războiului, dintre care 84 sunt în tratament.
Iranul a expediat aproximativ 11,7-12 milioane de barili de țiței către China prin Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului pe 28 februarie, în ciuda atacurilor și a perturbărilor majore pe principala cale navigabilă, arată CNBC.
Multe petroliere au dezactivat sistemele de urmărire pentru a evita detectarea.
Iranul folosește, de asemenea, terminalul Jask din Golful Oman ca rută alternativă de export, deși este mai lentă și mai puțin eficientă.
Organizația britanică UK Maritime Trade Operations (UKMTO) a declarat că a primit un raport privind o navă de marfă din Strâmtoarea Ormuz care a fost lovită de un „proiectil suspect, dar necunoscut”.
Nava a suferit avarii și a solicitat asistență, dar toți membrii echipajului sunt teferi, adaugă organizația, citată de Sky News.
Surse au informat CNN că Iranul a început să amplaseze mine în Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproximativ 20% din petrolul brut mondial.
Nava a luat foc după lovitură, potrivit Centrului de Operațiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit, condus de armata britanică.
Iranul nu a revendicat imediat atacul, deși a vizat nave în și în jurul strâmtorii.
Iranul a oprit efectiv traficul de marfă în strâmtoarea îngustă prin care aproximativ o cincime din totalul petrolului este transportat din Golful Persic către Oceanul Indian.
Drona a lovit Centrul de Sprijin Diplomatic din Bagdad, potrivit unui oficial și unei note a Departamentului de Stat consultate de Reuters.
În momentul atacului, persoanele aflate în complex au primit ordinul de a se adăposti, iar ulterior autoritățile au confirmat că toți angajații au fost găsiți în siguranță.
În total șase drone ar fi fost lansate către complexul diplomatic, dintre care cinci au fost doborâte de sistemele de apărare. Atacul ar fi fost probabil realizat de Rezistența Islamică din Irak, o rețea de grupări armate susținute de autoritățile de la Teheran.
Guvernul de la Bagdad a criticat atacul. „Ministerul irakian al Apărării subliniază că nu va rămâne un simplue spectator. Dimpotrivă, va confrunta cu fermitate și va urmări toate părțile implicate”, se arată într-un comunicat.
Incidentul se încadrează în agresiunile înregistrate ca urmare a conflictului declanșat pe 28 februarie, când Statele Unite și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Pe fondul conflictului, Garda Revoluționară Islamică a lansat atacuri asupra mai multor obiective strategice americane din regiune.