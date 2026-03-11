Ceremonii de amploare, în Teheran. Sicriele, acoperite de corturi. Măsuri împotriva identificării aeriene

Ceremonii de amploare au loc în Piața Revoluției din Teheran, unde au loc funeraliile unor comandanți IRGC, morți în atacuri. Sicriele sunt acoperite de corturi uriașe pentru ca oficialii să nu fie detectați aerian.

Turcia desfășoară sistemul anti-drone în Ciprul de Nord

Turcia a desfășurat sistemul anti-drone ȘAHİN de 40 mm al ASELSAN în Ciprul de Nord, unde este acum operațional pentru a se apăra împotriva mini și micro dronelor care zboară la joasă altitudine folosind grenade inteligente cu explozie aeriană.

Alte atacuri în Dubai

Două drone au fost doborâte în zona aeroportului internațional din Dubai: 4 răniți.

O explozie puternică a avut loc în Dubai, potrivit Reuters, care citează martori oculari.

Al Jazeera arată numărul de victime în a 11-a zi de război

Victime în atacurile dintre SUA și Israel și Iran (la 11 martie 2026):

🇮🇷 Iran: 1.255 de morți, 12.000 de răniți

🇱🇧 Liban: 570 de morți, 1.444 de răniți

🇮🇱 Israel: 13 morți, ~2.000 de răniți

🇮🇶 Irak: 15 morți, zeci de răniți

🇯🇴 Iordania: 14 răniți

🇰🇼 Kuweit: 6 morți, zeci de răniți

🇧🇭 Bahrain: 2 morți, zeci de răniți

🇸🇦 Arabia Saudită: 2 morți, 12 răniți

🇦🇪 Emiratele Arabe Unite: 6 morți, 122 răniți

🇶🇦 Qatar: 16 răniți

🇴🇲 Oman: 1 morți, 5 răniți

🇺🇸 Armata SUA: 8 morți, 140–150 răniți

Australia desfășoară capacități în Orientul Mijlociu pentru lupta cu dronele iraniene

Australia desfășoară în Golful Persic un avion de avertizare timpurie E-7A Wedgetail timp de aproximativ patru săptămâni pentru a ajuta statele din Golf să detecteze dronele și rachetele de croazieră iraniene care zboară la joasă altitudine.

Radarul MESA al avionului oferă supraveghere la 360° pe rază lungă de acțiune, îmbunătățind avertizarea timpurie și coordonarea apărării aeriene, în timp ce Australia va trimite, de asemenea, rachete AIM-120 AMRAAM pentru a sprijini interceptările.

Israel: 2557 israelieni au fost internați

Ministerul Sănătății din Israel: 2557 de israelieni au fost internați în spitale de la începutul războiului, dintre care 84 sunt în tratament.

Iran ar fi permis exportul țițeiului spre China

Iranul a expediat aproximativ 11,7-12 milioane de barili de țiței către China prin Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului pe 28 februarie, în ciuda atacurilor și a perturbărilor majore pe principala cale navigabilă, arată CNBC.

Multe petroliere au dezactivat sistemele de urmărire pentru a evita detectarea.

Iranul folosește, de asemenea, terminalul Jask din Golful Oman ca rută alternativă de export, deși este mai lentă și mai puțin eficientă.

Noul lider iranian, Mojtaba Khamenei, a fost rănit la picioare. Ce s-a întâmplat în al doilea atac