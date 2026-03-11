Un membru al opoziției iraniene, ucis în timpul unui atac aerian

Atacul cu drone a vizat o țintă din regiunea semi-autonomă kurdă din Irak, potrivit Al Jazeera. În timpul atacului a fost ucis un membru al unui grup de opoziție iranian, a transmis Partidul Komala din Kurdistanul Iranian.

Organizația susține că mai multe drone au vizat pozițiile sale miercuri în zona Zrgwezala, în apropierea orașului irakian Sulaimaniyah.

Reprezentanții partidului au declarat că cel puțin opt drone au fost implicate în atac, care a ucis un luptător și a rănit alți doi.

Un oficial al partidului a dat vina pe Iran pentru atac. Iranul nu a comentat informația.

Atacul are loc în contextul războiului israeliano-american împotriva Iranului și al relatărilor conform cărora Washingtonul dorește ca luptătorii kurzi din Irak să atace Iranul.

Iranul a vizat în mod repetat grupurile armate kurde din Irak, acuzându-le că lucrează cu organizații occidentale sau israeliene.