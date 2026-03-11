UE trage la răspundere statele membre. Zeci de avertismente pentru nerespectarea regulilor europene

Comisia Europeană a explicat că aceste demersuri sunt necesare „pentru a ajuta cetățenii și întreprinderile să beneficieze pe deplin de legislația Uniunii Europene”. În acest sens, Comisia „menține un dialog constant cu statele membre, cu scopul de a asigura respectarea legislației UE” și poate iniția proceduri de sancționare în caz de neconformitate.

Pachetul adoptat cuprinde următoarele măsuri:

35 de scrisori de punere în întârziere

16 avize motivate

2 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Pe de altă parte, Comisia a anunțat și închiderea a 44 de cazuri, după ce statele membre vizate au cooperat și „au pus capăt unei neîndepliniri a obligațiilor și au asigurat respectarea legislației UE”.