Comisia Europeană a adoptat pachetul lunar de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Sunt vizate statele membre care nu respectă legislația UE. Deciziile din luna martie includ peste 50 de acțiuni noi și trimiterea a două cazuri în fața Curții de Justiție.
UE trage la răspundere statele membre. Zeci de avertismente pentru nerespectarea regulilor europene
Alexandra-Valentina Dumitru
11 mart. 2026, 14:18, Politic

Comisia Europeană a explicat că aceste demersuri sunt necesare „pentru a ajuta cetățenii și întreprinderile să beneficieze pe deplin de legislația Uniunii Europene”. În acest sens, Comisia „menține un dialog constant cu statele membre, cu scopul de a asigura respectarea legislației UE” și poate iniția proceduri de sancționare în caz de neconformitate.

Pachetul adoptat cuprinde următoarele măsuri:

  • 35 de scrisori de punere în întârziere
  • 16 avize motivate
  • 2 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Pe de altă parte, Comisia a anunțat și închiderea a 44 de cazuri, după ce statele membre vizate au cooperat și „au pus capăt unei neîndepliniri a obligațiilor și au asigurat respectarea legislației UE”.

