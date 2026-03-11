Prima pagină » Politic » Centura metropolitană a Clujului va fi licitată pe șase tronsoane. Procedura, reluată în urma unor suspiciuni de „fraudă și furt de identitate electronică la licitație”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat miercuri, într-un interviu pentru presa locală, că proiectul centurii metropolitane a Clujului va fi licitat pe șase tronsoane. Procedura va fi reluată în data de 19 martie, cu primul tronson, după ce Primăria a renunțat la vechiul contract, în urma unor suspiciuni de „fraudă și furt de identitate electronică la licitație pentru adjudecare”.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Diana Nunuț
11 mart. 2026, 15:31, Politic

În cadrul emisiunii Ziua Live, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat că proiectul centurii metropolitane a Clujului va fi licitat pe șase tronsoane. Licitația va fi reluată întrucât contractul anterior pentru tronsonul doi, atribuit către asocierea Dimex-Hydrostroy-Integral a fost denunțat unilateral de municipalitate în urma unor suspiciuni de „fraudă și furt de identitate electronică la licitație pentru adjudecare”.

„În cazul centurii metropolitane, noi am avut de confruntat o problemă care nu a mai fost în România. Este vorba de o suspiciune de fraudă și furt de identitate electronică la licitație pentru adjudecare. (…) legea nouă ne permite că atunci când ai aceste suspiciuni majore să denunți unilateral un contract”, a spus Boc în cadrul emisiunii.

Împărțirea proiectului centurii metropolitane în mai multe segmente a fost propusă de specialiști pentru a crește șansele ca licitațiile să genereze un interes mai mare în rândul constructorilor, inclusiv a celor mai mici.

„Noi am mai încercat varianta aceasta când am avut-o pe două loturi și n-a mers. Specialiștii au venit și au spus să nu facem pe două loturi, ci pe un singur lot. Am făcut pe un singur lot. Prima dată n-a venit nimeni. După aia a venit această licitație și așa mai departe. Acum, după ce am cântărit toate opțiunile cu specialiștii, recomandarea care a venit a fost să facem pe loturi”, a explicat Emil Boc.

Când va fi reluată licitația

Potrivit edilului, licitația va fi reluată în 19 martie, cu primul tronson. Ulterior vor fi scoase la licitație și celelalte segmente.

„Reluarea licitației se va face pe tronsoane. (…) vor fi șase tronsoane. (…) În data de 19 martie, cel puțin un tronson, dacă nu două chiar, vor fi scoase la licitație (…). după care periodic tot la o săptămână, la două, vor fi și celelalte tronsoane lansate la licitație să mergem mai departe”, a spus Emil Boc în cadrul emisiunii Ziua Live. 

Primarul orașului susține că noua licitație nu va fi afectată chiar dacă firma câștigătoare din procedura anterioară va decide să conteste decizia în instanță.

„În paralel, vom vedea dacă vor ataca în instanță cei de la Dimex. Ne vom apăra juridic cu argumentele legale pe care le avem. (…) Sunt separate alea își urmează calea lor juridică și noi ne ducem cu proiectul și îl facem mai departe”, a conchis Emil Boc. 

