Darren Cahill, invitat special la evenimentul de retragere al Simonei Halep, organizat la Cluj

Prezența lui Darren Cahill va oferi o încărcătură emoțională aparte momentului, întrucât

marchează una dintre cele mai importante relații din cariera Simonei Halep. Australianul este

antrenorul alături de care sportiva a obținut cele mai mari performanțe ale carierei sale, inclusiv

primul titlu de Grand Slam, Roland Garros 2018, și clasarea pe locul 1 mondial.

„Abia aștept să revin în România, la Cluj-Napoca, pentru Sports Festival, pe 13 iunie! O ocazie de a sărbători o campioană extraordinară. Simona este o adevărată mândrie pentru ea însăși, pentru familia ei, și pentru modul în care și-a construit cariera, prin multă muncă. Iar cel mai important este faptul că Simona a făcut totul în felul ei, de lungul carieriei. Campioană de două ori la turnee de Grand Slam, de două ori lider mondial la final de an, și o jucătoare incredibilă care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în top 5 mondial! Vom avea șansa să fim împreună și să celebrăm o carieră cu adevărat extraordinară”, a declarat Darren Cahill.

Colaborarea dintre Simona Halep și Darren Cahill a început în martie 2015, inițial printr-un

program Adidas de dezvoltare pentru jucători și a continuat apoi full-time în perioadele

octombrie 2015 – octombrie 2018 și ianuarie 2020 – septembrie 2021.

Cu Darren Cahill în echipă, Simona Halep a câștigat 10 turnee WTA și a atins cea mai bună

versiune a jocului său, fiind considerată una dintre cele mai complete jucătoare ale generației

sale.

În echipa lui Jannik Sinner

Darren Cahill nu este la prima prezență la Cluj-Napoca. În 2019, acesta a fost alături de Simona

Halep la Sports Festival, în cadrul unui demonstrativ de tenis desfășurat cu sala plină, în fața a

aproximativ 10.000 de spectatori. Atunci, Cahill a coborât chiar pe teren, alături de Andrei Pavel.

În același an, Darren Cahill a susținut și un masterclass dedicat antrenorilor și tinerilor jucători,

tot în cadrul Sports Festival.

După colaborarea cu Simona Halep, Darren Cahill și-a continuat cariera de antrenor la cel mai

înalt nivel. În prezent, acesta face parte din echipa tehnică a italianului Jannik Sinner, alături de

care a obținut rezultate remarcabile, inclusiv titluri de Grand Slam și Turneul Campionilor. De-a

lungul carierei sale, Cahill a mai colaborat cu nume legendare ale tenisului, precum Andre

Agassi.

Darren Cahill a fost mentorul și antrenorul lui Lleyton Hewitt, pe care a reușit să îl conducă spre

locul 1 ATP (2001).

Cea de-a șaptea ediție Sports Festival va avea loc în perioada 11–14 iunie 2026 și va aduce, ca

în fiecare an, sute de activități sportive, competiții, demonstrații, invitați internaționali, conferințe

inspiraționale și acces gratuit la majoritatea activităților.