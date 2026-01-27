Record de trafic pe Aeroportul din Cluj-Napoca: Peste 3,5 milioane de pasageri în 2025

Potrivit rezultatelor prezentate marți de Consiliul Județean Cluj, în 2025 au fost înregistrați 3,58 milioane de pasageri, în creștere cu aproximativ 10% față de 2024, când au fost 3,26 milioane de pasageri.

Statisticile arată că cea mai fracventată rută este cea spre București-Otopeni, fiind înregistrați 367.000 de pasageri. Dintre destinații externe, cele mai frecvente rute au fost spre Italia, cu 607.000 de pasageri, urmate de Germania, cu 480.000 de pasageri și Spania, cu 421.000 de pasageri.

Rezultate notabile au fost înregistrate și pe segmentul zborurilor turistice de vacanță. Astfel, zborurile charter au înregistrat un trafic de peste 300.000 de pasageri, în creștere cu 17% față de anul anterior. În topul destinațiilor charter turistice, pe primul loc în preferințele pasagerilor s-a situat Hurghada (Egipt), cu aproximativ 98.000 de pasageri.

Reprezentanții CJ Cluj arată că aeroportul din Cluj-Napoca este al doilea din România, după București-Otopeni, atât în ceea ce privește numărul de pasageri, cât și mișcările de aeronave.